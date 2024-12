Le Conseil de la Concurrence donne son feu vert pour l’ouverture du capital d’EPEGA

Annoncée il y a deux mois, l’opération de rapprochement entre EPEGA SA, un des courtiers en assurance les plus en vue au Maroc, et le fonds d’investissement Valoris Equity Fund, devrait enfin pouvoir se concrétiser au cours des prochains jours.

Le Conseil de la Concurrence vient de donner son feu vert officiel (à l’issue de l’enquête lancée début octobre et qui a fait les choux gras de la presse) pour autoriser le rapprochement capitalistique entre le véhicule d’investissement géré par Valoris Capital et le groupe de courtage et conseil en assurance qui fait partie du top 5 de son secteur.

Lire aussi | Le Conseil de la concurrence sanctionne un géant pharmaceutique américain, selon Reuters

L’opération devrait se traduire par une prise de participation de Valoris Equity Fund à hauteur de 18,89% du capital dans EPEGA SA. Elle confirme au passage l’intérêt des acteurs du capital investissement pour le métier du courtage en assurance après l’investissement d’Amethis dans le numéro 3 du secteur ASK Gras Savoye aux côtés de Dioti Siaci en 2023, sachant que la Bourse de Casablanca, quant à elle, compte déjà deux représentants du courtage en assurance, à savoir AFMA (le leader avec plus de deux milliards de primes émises) et son challenger AGMA. Quant à Valoris Equity Fund, l’opération lui permet de consolider son portefeuille qui compte déjà plusieurs participations (selon son management, cet Organisme de Placement Collectif en Capital créé en 2022, avait déjà engrangé un an plus tard cinq investissements au total).