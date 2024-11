Phénomène OVNI : et si on en parlait ?

OVNI, PAN : c’est le sujet du moment. Après les récentes révélations du Congrès américain, les esprits s’interrogent. Un documentaire d’investigation, plus que surprenant, diffusé sur Netflix, apporte des preuves et explique le phénomène. Au Maroc, Gérard Lebat s’intéresse à ce sujet depuis des années. Décryptage.

« S’il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà être chez nous. Où sont-ils donc ? » Cette phrase, prononcée durant l’été 1950 par Enrico Fermi, prix Nobel de physique, a marqué à jamais le cercle des experts de la question des OVNI (Objets volants non identifiés), un terme aujourd’hui remplacé par PAN (Phénomène aérospatial non identifié).

Près de 74 ans après, le paradoxe de Fermi est au cœur de l’actualité mondiale. En effet, c’est du côté du Congrès américain que le voile commence à se lever. Lors d’une récente audition, Luis Elizondo, ancien officier du renseignement et désormais directeur des programmes spéciaux au sein de To the Stars, a témoigné sous serment devant les membres du Congrès à propos de révélations clés tirées de son livre sur les OVNI.

Manifestement sidéré, Eric Burlison, représentant républicain du Missouri, a résumé sur X (anciennement Twitter) les principaux points de son échange avec Elizondo :

« Le gouvernement américain a communiqué avec des formes de vie non humaines.

Il est temps de faire preuve de transparence envers le peuple américain. »

Ce sujet, longtemps cantonné à la science-fiction, ne date pas d’hier. Dès les années 1950, il a commencé à émerger, notamment avec les premiers témoignages d’enlèvements dans la ville de Mantahan. L’ufologue américain Budd Hopkins, considéré comme un pionnier en la matière, a vulgarisé ce thème dans son ouvrage Enlèvements extraterrestres : Les témoins parlent. Ces récits se sont multipliés, comme à Colares, au Brésil, dans les années 1970, où près d’une centaine de citadins affirmaient avoir été attaqués par des OVNI, déclenchant une vaste opération de sécurité nationale. Cependant, ces récits étaient souvent relégués à la banalité ou au folklore.

Des extra-terrestres au Maroc ?

Au Maroc, les OVNI sont-ils une réalité ? Plusieurs documents mentionnent ce pays, et des cas y sont rapportés. Le 7 juin 1942, vers 13 heures, « deux témoins ont rapporté qu’une soucoupe volante avait été vue au-dessus de Meknès », peut-on lire dans un document déclassifié de la CIA.

« L’un d’eux a déclaré avoir vu une lumière brillante dans le ciel se déplacer à la vitesse de l’éclair. Il a comparé sa vitesse à celle des avions T-33 volant près de la base de Meknès, qu’il trouvait très lents en comparaison. L’appareil inconnu a émis une traînée de fumée blanche mais aucun son. Il s’est approché, a décrit une parabole dans le ciel, s’est arrêté, puis a disparu en direction d’Ifrane, au sud », précise le rapport.

Au Maroc, Gérard Lebat est la seule figure notable à investiguer sur les cas d’OVNI. Dans un plaidoyer publié il y a une décennie, il attirait l’attention sur ce phénomène méconnu :

« Nous avons décidé de lancer cet ouvrage, ce recueil d’informations, car il n’existe au Maroc aucune association ni structure s’intéressant à ce problème. Il n’est donc pas question de s’appuyer sur les travaux d’un organisme ; il n’y a rien. Nous devons tout construire. De plus, les médias sont si frileux que les observations d’OVNI ne sont pratiquement jamais relatées dans la presse marocaine. Compte tenu de ces conditions, il est nécessaire d’adopter une nouvelle méthodologie pour établir un véritable catalogue et une histoire complète de l’ufologie au Maroc. »

Dans son ouvrage, qui compile des faits liés aux OVNI, Lebat s’interroge également sur la perception de ces phénomènes au Maroc.

Selon lui, les témoins cherchent souvent des explications dans la religion :

« Monsieur N., qui pense avoir vu un OVNI en 1993, raconte : Une peur s'empara de moi, et je frappai à la porte de ma maison pour réveiller ma famille. (…) Ma mère interpréta cette expérience comme une apparition de "djinns", et je fus aspergé d'encens (bkhour) utilisé lors de rites religieux. »

Lebat précise que « les interprétations de ces phénomènes varient d’une région à l’autre. Aujourd’hui, les choses ont évolué : la société marocaine s’est modernisée, et de plus en plus de personnes s’intéressent au sujet. »

Depuis deux décennies, Gérard Lebat appelle à la création d’une agence marocaine dédiée à l’ufologie. Si des progrès ont été réalisés en matière de sensibilisation, il estime que « tout reste à faire pour développer, sous un angle scientifique et sérieux, l’étude des phénomènes OVNI au Maroc ».