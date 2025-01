Le Bourse de Casablanca clôture l’année 2024 sur une bonne note

La Bourse de Casablanca a clôturé le quatrième trimestre (T4) de 2024 en hausse, son principal indice, le MASI, gagnant 2,79% à 14.773,19 points (pts).

Le MASI.20, qui compte les 20 entreprises les plus liquides, enregistre une hausse de 2,66%, à 1.193,02 points. MASI.ESG (entreprises les mieux notées par Moody’s ESG Solutions) affiche une performance moins bonne (+0,43% à 1.034,74 pts). Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap (PME) a grimpé de 12,99% à 1.536,39 pts.

Par secteurs, l’indice de transport a réalisé la meilleure progression (+66,09%), devant celui de l’industrie agricole (+45%) et de la chimie (+24,01%). En revanche, le secteur de « l’ingénierie et biens d’équipement industriels » (-19,09%) a accusé la plus forte baisse, suivi des secteurs de télécommunication (-12,76%) et des boissons (-7,68%).

Les échanges ont dépassé 42,89 milliards de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central (20,22 MMDH), alors que le marché de blocs a drainé 19,79 MMDH.

Sur le podium des valeurs les plus actives, BCP figure en tête du classement avec un volume transactionnel de 2 MMDH, devançant Attijariwafa Bank (1,8 MMDH) et Douja Prom Addoha (1,4 MMDH). La capitalisation boursière s’est, quant à elle, chiffrée à plus de 752,43 MMDH.

Aux valeurs individuelles, Jet Contractors (+92,86% à 1.890 DH), Ctm (+66,09% à 1.097 DH), Alliances (+48,61% à 480 DH), Cmgp Group (+45% à 290 DH) et Snep (+25% à 595 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

A l’opposé, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Zellidja S.A (-31,06% à 102 DH), Stroc Industrie (-30,83% à 42,05 DH), Promopharm S.A (-17,39% à 950 DH), SMI (-14,27% à 1.971 DH) et TotalEnergies Marketing Maroc (-13,79% à 1.500 DH).