Marché obligataire: trois importantes levées de fonds aux derniers souffles

Aux derniers jours de l’année 2024, le marché obligataire a enregistré une fin concluante pour trois importantes opérations de levée de fonds, réalisée par deux banques de référence et une valeur sure du secteur de la distribution au Maroc.

La Banque centrale populaire (BCP) a ainsi clôturé avec succès l’émission d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel d’un montant de 1,2 milliard de dirhams (MMDH) dont la souscription a eu lieu du 25 au 27 décembre 2024.

Cet emprunt a été sursouscrit plus de 11 fois auprès de nombreux investisseurs qualifiés (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières et établissements de crédit). Le nombre de titres maximum a été fixé à 12.000 obligations subordonnées perpétuelles d’une valeur de 100.000 dirhams.

Lire aussi | Marché des capitaux : 5 points à retenir des indicateurs mensuels de l’AMMC

De son côté, le Crédit Agricole du Maroc a réalisé une émission obligataire subordonnée par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés, pour un montant global de 1 milliards de dirhams (MMDH).

La tranche A de l’emprunt concerne 500 millions de dirhams (MDH) sous forme d’obligations subordonnées non cotées à taux révisable, d’une maturité de 10 ans in fine. La tranche B porte sur le même montant sous forme d’obligations subordonnées non cotées à taux fixe, d’une maturité de 10 ans in fine.

Lire aussi | OCP réussit une levée de fonds historique de 2 milliards de dollars sur le marché international

À travers cette opération, le Crédit Agricole du Maroc vise à financer les différents secteurs de l’économie, en particulier l’agriculture et le monde rural dans son ensemble, et renforcer les fonds propres réglementaires de la banque.

Acteur majeur du secteur de la distribution, Label’Vie a conclu une émission obligataire ordinaire par placement privé pour un montant global de 1 milliard de dirhams (MMDH), auprès d’investisseurs qualifiés. Cette opération a été structurée en quatre tranches négociables de gré à gré.

Lire aussi | AMMC : la capitalisation boursière en hausse de 11,58% en 2023

L’objectif de cette opération est de permettre à la société de financer son plan de développement, de diversifier ses sources de financement, tout en optimisant leurs coûts.