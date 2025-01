La météo du mercredi 1er janvier 2025

Voici les prévisions établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 1er janvier 2025:

– Temps froid avec gelée ou verglas la matinée et la nuit sur les reliefs, les versants Sud-Est, l’Oriental, les Hauts plateaux et les plaines intérieures.

– Pluies ou averses localement orageuses sur l’intérieur du Souss, l’Oriental et la rive méditerranéenne.

– Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur les côtes centre.

– Températures minimales de l’ordre de -05/01°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux Orientaux, de 00/06°C sur le Sud-Est, le Rif et les plaines intérieures et de 07/12°C sur le reste du Royaume.

– Températures du jour en baisse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, entre Tanger et Larache et entre Tarfaya et Boujdour et peu agitée à agitée sur le reste des côtes atlantiques.