Maroc. Un Australien pour relancer le projet de mine d’étain d’Achmmach

Selon Atlantic Tin, ingénieur sorti de l’University of South Australia, a derrière lui une longue carrière dans le secteur minier. A noter que de janvier 2020 jusqu’en mars dernier, il occupait le poste de directeur général de PT Merdeka Copper Gold Tbk, une importante mine indonésienne de cuivre, cotée à Djakarta, et contrôlée par des investisseurs indonésiens et internationaux. « Le conseil d’administration est ravi de nommer Simon au poste de PDG. Simon apporte une forte expérience en matière de leadership aux niveaux les plus élevés du secteur minier mondial. (…) Le conseil d’administration a hâte de travailler avec Simon Milroy pour garantir qu’Atlantic Tin exploite son énorme potentiel, pour nos actionnaires, nos collaborateurs et les communautés », souligne la même source, notant que Simon Milroy remplace à son poste un autre Australien, Evan Spencer. Ce dernier qui quitte aussi le conseil d’administration, reste toutefois dans la société et est nommé directeur des opérations (COO) afin de se concentrer sur le développement.

Il faut dire que depuis l’arrivée, il y a cinq ans, du fonds suisse Pala Investments, qui y a injecté quelque 5 millions de dollars sous forme d’obligations convertibles à moyen terme, le nouveau Management d’Atlantic Tin subissait une grande pression pour avancer au maximum l’entrée en service de la mine d’Achmmach prévue en 2021 avant d’être repoussée à nouveau.

Aujourd’hui, le lancement maintes fois repoussé du projet de la junior minière australienne va faire l’objet d’une opération de levée de fonds d’ici un an pour mener à bien son développement, selon Atlantic Tin qui a affiché son intention. En attendant une évolution de son capital ou une levée de fonds pour lancer le projet, la société australienne, contrôlée par le fonds d’investissement minier suisse Pala Investments, a reçu en avril dernier 3,5 millions de dollars australiens sous forme de prêt convertible de Pala, à un taux d’intérêt facial de 12% avec une maturité de deux ans. Ce montant doit permettre à Atlantic Tin de poursuivre ses activités préparatoires sur site, de boucler son processus d’autorisation.

Pour rappel, Kasbah Resources Limited, devenue Atlantic Tin, est une société cotée à la Bourse de Sydney sur l’Australian securities exchange (ASX) créé pour développer ce projet. C’est sa filiale marocaine Atlas Tin détient les droits sur la mine d’Achmmach. Outre Atlantic Tin qui en détient 75%, Atlas Tin compte également dans son capital des partenaires japonais, en l’occurrence Toyota Tsusho Corporation et Nittetsu Mining Co Limited qui en détiennent respectivement 20% et 5%. Pour rappel, le projet comporte l’extraction minière mais aussi la concentration du minerai dans une usine sur le site.