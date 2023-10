Turquie. Attentat suicide à Ankara près du Parlement

Recep Tayyip Erdogan est arrivé dans l’enceinte du parlement en début d’après-midi à 14H00 (11H00 GMT), comme prévu. L’attaque, qui a fait deux blessés parmi les policiers, a été perpétrée par deux hommes dont l’un s’est fait exploser et l’autre a été abattu « d’une balle dans la tête », a précisé le ministre de l’Intérieur Ali Yerlikaya, lors d’une déclaration à la presse à la mi-journée devant son ministère. Elle visait le siège de la police et le ministère de l’Intérieur, se trouvant dans le même complexe dans le centre d’Ankara, à proximité du parlement.

Un attentat suicide a frappé dimanche 1 er octobre le cœur de la capitale turque, Ankara, à quelques heures de l’ouverture de la nouvelle session parlementaire qui doit valider l’entrée de la Suède dans l’Otan et lors de laquelle le chef de l’Etat doit prendre la parole.

L’attentat, qui n’a pas été revendiqué, est survenu dans le quartier des ministères déserté un dimanche matin, sous une pluie battante, et n’a pas fait d’autres victimes. « Deux terroristes se sont présentés à bord d’un véhicule commercial vers 09H30 (06H30 GMT) devant le portail d’entrée de la Direction Générale de la Sécurité de notre ministère de l’Intérieur et ont perpétré un attentat à la bombe », a déclaré le ministre de l’Intérieur Ali Yerlikaya. « Pendant leur intervention, un des terroristes s’est fait exploser. L’autre a été tué par une balle dans sa tête avant qu’il n’ait l’occasion de se faire exploser », a-t-il ensuite précisé aux journalistes. « Deux de nos policiers ont été légèrement blessés » dans l’échange de tirs, mais leurs jours ne sont pas en danger, a assuré le ministre.

Il a refusé de confirmer que le véhicule utilisé avait été volé à un particulier, comme le rapportent plusieurs médias locaux.

L’explosion de forte puissance a été entendue à plusieurs kilomètres à la ronde : une vidéo enregistrée par une caméra de surveillance montre un véhicule gris qui se gare lentement devant le siège de la police. Le passager avant en sort et s’avance arme à la main, tire et se fait exploser devant la guérite du policier en faction.

Un deuxième homme s’élance à son tour mais disparait de l’image, avalé par les fumées et la poussière soulevées par l’explosion qui provoque également de hautes flammes. Il a été abattu, a précisé le ministre qui a appelé la presse a cesser les diffusions d’images de l’attentat sur les réseaux sociaux.

La préfecture de police d’Ankara a par ailleurs indiqué qu’elle avait procédé à des « explosions sous contrôle » de « paquets suspects » par crainte d’autres attentats.

De son côté, le parquet général d’Ankara a annoncé l’ouverture d’une enquête. Il a aussi demandé à tous les médias turcs, en particulier les télévisions, de cesser de diffuser des images du lieu de l’attentat.

Le quartier était toujours bouclé par les forces de l’ordre à la mi-journée. Le parlement qui va entamer sa session est entre autre appelé à valider l’entrée de la Suède dans l’Alliance atlantique.

Depuis mai 2022, la Turquie fait patienter le pays scandinave en arguant de sa clémence envers les « terroristes » et les mouvements kurdes. Le Président Erdogan maintient une position ambigüe en faisant valoir que le Parlement est souverain et que lui seul peut décider, ou non, de lever ce véto.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a rapidement assuré dans un communiqué que son pays « confirme une fois de plus son engagement en faveur d’une coopération à long terme avec la Turquie dans la lutte contre le terrorisme ».

De nombreux responsables étrangers ont également apporté leur soutien à la Turquie, exprimant leur « solidarité » et condamnant l’attaque, à commencer par l’union Européenne: Charles Michel le président du Conseil européen, s’est dit « choqué ». L’Allemagne, le Royaume Uni et l’ambassade des Etats-Unis à Ankara ont également condamné l’attentat.

Ankara a été le théâtre de très nombreux et violents attentats au cours des années 2015-2016 revendiqués par les séparatistes kurdes du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan ou par le groupe Etat islamique.

Lors du dernier en date, en mars 2016, une voiture piégée dans le quartier central de Kizilay, avait fait 38 morts et 125 blessés. L’attaque avait été attribuée au TAK, un petit groupe radical proche du PKK.

En octobre 2015, un attentat devant la gare centrale d’Ankara attribué à l’EI avait fait 109 morts. Le dernier attentat enregistré sur le territoire turc le 13 novembre 2022 , dans une artère commerçante d’Istanbul (six morts, 81 blessés), n’avait pas été revendiqué mais avait été attribué au PKK par les autorités.

