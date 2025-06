Rabat et Ankara conviennent de renforcer leur coopération commerciale et de développer un partenariat économique équilibré

Le renforcement des échanges commerciaux bilatéraux et le développement d’un partenariat économique équilibré entre le Maroc et la Turquie ont été au centre des travaux, lundi à Ankara, de la 6è commission conjointe de suivi de la mise en œuvre de l’accord de libre-échange (ALE) entre les deux pays.

Présidée par le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, et le vice-ministre turc du Commerce, Mustafa Tuzcu, cette 6è Commission du suivi de l’ALE Maroc-Turquie, s’inscrit dans le cadre du programme 2025-2027 du commerce extérieur du Royaume et vise à évaluer l’application de cet Accord, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, précise-t-on dans le communiqué conjoint rendu public à l’issue de la réunion.

La rencontre a été l’occasion d’examiner les moyens de renforcer les exportations marocaines vers le marché turc et de surmonter les défis liés au déséquilibre commercial, les deux parties ayant affirmé leur volonté d’instaurer un partenariat fondé sur le principe « gagnant-gagnant », garantissant un partage équitable et durable des avantages.

À cet effet, le Maroc et la Turquie ont convenu d’examiner les travaux du comité technique, qui a dressé le bilan des échanges commerciaux, identifié les difficultés auxquelles font face les opérateurs économiques et proposé des mécanismes pour dynamiser la coopération bilatérale.

Les deux parties ont également convenu d’un ensemble de mesures concrètes, comme la hausse des échanges commerciaux, qui avoisinent actuellement 5 milliards de dollars, à travers le renforcement de l’intégration des industries de transformation dans les deux pays, l’organisation d’un “Forum turco-marocain des affaires et de l’investissement” dans un délai d’un an, ainsi que des conférences et des rencontres de promotion de l’investissement conjoint.

Pari ailleurs, Rabat et Ankara ont décidé la mise en place d’un canal de communication direct entre les deux ministères afin de lever les obstacles, d’améliorer la balance commerciale, de faciliter l’accès des produits agricoles marocains au marché turc et d’organiser des rencontres d’affaires directes (B2B).

Les deux pays ont également décidé de lancer des projets de production conjointe, notamment dans le secteur du textile, en vue de cibler les marchés extérieurs, de développer la coopération dans les domaines de l’entrepreneuriat, du conseil et des infrastructures, dans la perspective de tirer pleinement parti de l’ALE comme levier pour de grands projets à venir dans le Royaume.

La 6è session de la commission conjointe de suivi de la mise en œuvre de l’ALE Maroc-Turquie témoigne de la forte volonté des deux pays de consolider leur partenariat économique et commercial au service de leurs intérêts mutuels et de la complémentarité de leurs économies, conclut le communiqué.