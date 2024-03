Un nouveau directeur général pour la junior britannique Aterian au Maroc

Un mois après avoir annoncé la découverte de 4,01% de cuivre et 26,9 grammes par tonne d’argent sur son projet Azrar au Maroc, à l’issue de travaux d’échantillonnage, la compagnie britannique Aterian, spécialisée dans les métaux critiques et stratégiques, a nommé un nouveau directeur pays pour piloter ses opérations marocaines.

Encouragée par les résultats positifs sur son projet de cuivre-argent Azrar, la junior Aterian veut avancer ses pions dans l’exploration de ces deux métaux au Maroc. Elle vient de nommer James Tennant à la tête de ses opérations dans le Royaume. Ce dernier, géologue est en terrain connu. En effet, le nouveau directeur général d’ Aterian travaillait jusque-là pour Elemental Altus Royalties, une société qui détenait Aterian jusqu’à sa cession, en octobre 2022, à Eastinco Mining and Exploration Plc. D’abord géologue, puis vice president royalty generation d’Elemental Altus Royalties, il y avait notamment supervisé des activités au Maroc.

Lire aussi | CDG Invest entre au tour de table de l’Université Atlantique présidée par Rachid M’Rabet

Dans le Royaume, la junior britannique Aterian détient 17 projets d’exploration de cuivre et d’argent, sur près de 900 km2, au travers de deux filiales : Adrar Resources SARLAU (Morocco) et Azru Resources SARLAU (Morocco). Avec quatre sites phares dans la zone de l’Anti-Atlas : Agdz, Tata, Azrar et Jebilet. Elle avait, par ailleurs, annoncé le 10 août dernier la levée de 1,28 million de dollars pour financer ses activités au Maroc.

Lire aussi | Champs gaziers du Gharb. Comment la britannique Chariot compte commercialiser son gaz naturel

Récemment également, dans un communiqué, la compagnie britannique spécialisée dans les métaux critiques et stratégiques, a annoncé la découverte de 4,01% de cuivre et 26,9 grammes par tonne d’argent à l’issue de travaux d’échantillonnage effectués sur ce gisement situé à 155 km au sud-est d’Agadir. «De multiples types de minéralisation de cuivre et d’or ont été découverts dans les zones d’expansion récemment attribuées. Maintenant, nous comprenons mieux que le potentiel de cuivre présent dans les sédiments de ce projet dépasse nos estimations initiales», indique Charles Bray, PDG d’Aterian. Selon lui, ces résultats positifs «sont à la fois très encourageants et fascinants, avec l’identification probable de multiples autres sources géologiques de minéralisation en cuivre».