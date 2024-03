CDG Invest entre au tour de table de l’Université Atlantique présidée par Rachid M’Rabet

L’Université Atlantique (UNA), présidé par le Professeur Rachid M’Rabet, figure emblématique de l’enseignement supérieur au Maroc et ancien directeur général de l’ISCAE pendant 16 ans, muscle son tour de table. Elle a ouvert ses portes à CDG Invest, la Branche Investissement de dépôt et de gestion (CDG). Les détails.

La filiale de la CDG poursuit sa stratégie de prise de participation au sein d’entités prometteuses. Après son entrée en février dernier dans le capital de Baltimar, une entreprise contrôlée par la famille Tazi et spécialisée dans le raffinage et la commercialisation d’huiles de table ainsi que la production, le négoce, la distribution et la commercialisation de pâtes, CDG Invest prend une participation minoritaire de 20 % dans le capital de l’Université Atlantique. Cette prise de participation sera réalisée à travers le décaissement d’une enveloppe de 10 millions de DH par la CDG.

Portée par un groupe d’universitaires mais aussi d’hommes d’affaires, dont Abdelatif Maâzouz, Président du Conseil de la région Casablanca-Settat et ancien ministre du Commerce Extérieur, Rachid M’rabet, professeur universitaire et ancien directeur général de l’Institut supérieur de commerce et d’administration (ISCAE), Younes Slaoui, vice-President et Co-Fondateur d’Odyssey International et Président d’Averroes Holding, Moncef El Kharroubi, ex-membre du COMEX de Wafacash et expert Conseil en Management et Performance, Mohamed Hdid, Associé-Gérant du cabinet Hdid & Associés, ou encore Mehdi Tazi, Président de Marsh Morocco et PDG de ASK Capital, l’Université Atlantique a accueilli ses premiers étudiants en septembre dernier.

D’une capacité de 2.500 étudiants, l’établissement d’enseignement privé, situé à Sidi Maarouf à Casablanca, regroupe plusieurs écoles supérieures délivrant des diplômes de grade Licence (Bac+3) et Master (Bac+5). Les domaines d’enseignement couvrent le Management (Ingénierie financière, Marketing digital, Management public et territorial), les Sciences de l’Ingénieur, le Droit et les Sciences politiques. Elle a démarré avec Atlantic Business School, Ecole de Management et Atlantic Engineering School, Ecole d’Ingénieurs.

Le Conseil de la Concurrence a été notifié de l’opération de concentration économique consistant en l’acquisition par la CDG Invest, piloté par Yassine Haddaoui, du contrôle conjoint de l’UNA », à travers l’acquisition d’une participation minoritaire de 20% dans le capital de cette dernière, indique dans un communiqué le gendarme de la concurrence. La même source notifie par ailleurs les parties concernées de faire connaitre leurs observations au plus tard le 25 mars 2024.