Le tunisien Elloumi lance la construction de sa troisième usine marocaine à Tanger

Le tunisien Elloumi veut profiter de la reprise du marché mondial de l’automobile. Le groupe familial, actif dans l’équipement automobile et industriel au Maroc a lancé la construction de sa troisième usine marocaine à Tanger.

Nouvel investissement du plus connu des groupes tunisiens implantés au Maroc. Le groupe Elloumi lance un nouveau site dans le royaume. Implanté jusque-là sur le site de Tanger Free Zone (TFZ) depuis 2001 et au niveau d’Atlantic Free Zone en 2018 à Kénitra, le premier groupe privé en Tunisie qui a ouvert le bal des IDE tunisiens au Maroc, a opté cette fois-ci pour la zone d’accélération industrielle Tanger Automotive City comme nouveau lieu d’implantation. L’investissement s’élève initialement à 27 millions de DH. La nouvelle usine du groupe Elloumi va employer au démarrage environ 400 personnes. Cet effectif est appelé à augmenter assez rapidement.

Pour rappel, le groupe Elloumi, basé à Tunis, compte déjà deux filiales au Maroc : Cofat, basé à Kenitra, actif déjà dans la fabrication de faisceaux ainsi que Coficab Maroc, installé dans la zone franche de Tanger TFZ et actif dans la fabrication de câbles en cuivre pour l’industrie automobile. Ce groupe tunisien appartenant à la famille, Elloumi, premier exportateur privé en Tunisie, produit aujourd’hui dans le Royaume plus de 55.000 km de câbles par semaine.

En dépit de coûts plus élevés que ceux de la Tunisie ou l’Égypte, le Maroc est devenu en quelques années la première base de production pour les faisceaux et le câblage pour automobile dans la zone méditerranée. Des groupes comme le japonais Yazaki, les américains Lear ou Delphi ou l’allemand Leoni ont renforcé leur présence dans ce secteur. Le japonais Sumitomo, qui dispose de plusieurs usines d’assemblage de faisceaux au Maroc, y compte près de 24 000 salariés.

Le groupe Elloumi est le troisième groupe de la Tunisie avec un chiffre d’affaires de plus de 900 millions d’euros. Outre l’équipement automobile, la holding familiale, qui réalise aujourd’hui dans la filière automobile le quart de son chiffre d’affaires au Maroc, est présente dans l’énergie et les télécommunications (Chakira Câbles), l’agroalimentaire (Stifen) et la banque (Banque tuniso-koweïtienne). Elle est dirigée par Hichem Elloumi, diplômé de Polytechnique et de Supelec, par ailleurs vice-président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA). C’est l’un des rares opérateurs tunisiens actifs dans l’équipement automobile au Maroc, aux côtés de Misfat (filtres) à Casablanca et du plasturgiste One Tech à Tanger.

Outre le Maroc et la Tunisie, le vaisseau amiral du Groupe Elloumi, Coficab, leader mondial en matière de conception et production de câbles électriques automobiles, a implanté ses usine au Portugal, au Maroc, en Roumanie, en Serbie, en Chine, au Mexique, aux États-Unis, en Inde et en Allemagne.