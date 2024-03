Simohamed Azzouz : «Il y a une prise de conscience chez les agriculteurs de la nécessité de s’adapter au changement climatique»

La crise de l’irrigation provoquée par la sécheresse persistante est un défi urgent qui nécessite une action immédiate et concertée. Il est donc crucial d’investir dans des technologies et des pratiques d’irrigation durables, de promouvoir une gestion responsable de l’eau et d’impliquer les parties prenantes à tous les niveaux pour trouver des solutions à long terme. Explications de Simohamed Azzouz, PDG de Magriser.

Challenge : Quel état des lieux faites-vous du secteur de l’irrigation au Maroc ?

Simohamed Azzouz : Après une décennie de croissance pérenne et relativement tranquille, notre secteur connaît depuis bientôt deux ans de véritables bouleversements. La sécheresse structurelle au Maroc couplée a un changement des conditions d’octroi des aides à l’équipement, ont, sans surprise, eu un fort impact, entraînant un changement de paradigme important.

Cependant, toutes les zones géographiques ne sont pas affectées de la même manière. Des régions comme le Gharb, Chtouka (Souss Massa) ou Dakhla connaissent une très grande résilience. À l’inverse, la région de Casablanca, Haouz et Doukkala souffrent considérablement du manque d’eau, ce qui affecte directement le secteur de l’irrigation.

Lire aussi | Faissal Sehbaoui: «Notre vision est d’installer dans chaque continent une antenne d’AgriEdge»

Challenge : Certains experts affirment que le secteur de l’irrigation est asphyxié par une sécheresse persistante et par l’épuisement des nappes phréatiques. Qu’en pensez-vous ?

S.A. : Je suis d’un avis plus nuancé. Si les six années de sécheresse ont posé des défis majeurs pour le secteur agricole, elles ont également accéléré la recherche de solutions durables.

La mise en service progressive d’une vingtaine de stations de dessalement avec une part non négligeable destinée à l’irrigation agricole ouvre une nouvelle ère pour le secteur. D’autant plus que les cultures irriguées à travers le dessalement d’eau de mer, généralement à forte valeur ajoutée, nécessitent des systèmes de micro-irrigation de pointe.

Challenge : Dans ce sens, comment établir un certain équilibre entre les structures d’irrigation et les ressources en eau de plus en plus rares ?

S.A. : Il y a un changement de paradigme et une prise de conscience progressive chez les agriculteurs de la nécessité de s’adapter au changement climatique. Le Ministère accompagne à juste titre ce changement en favorisant les cultures résistantes à la sécheresse. (Dans les zones continentales, le caroubier, l’amandier et le pistachier gagnent en importance). D’autre part, les cultures sous serre hors sol, qui permettent à l’eau d’être constamment recyclée, prennent de l’ampleur également. Le secteur agricole s’adapte donc progressivement à cette nouvelle réalité.

Challenge : Plus de 10% des entreprises du secteur sont déclarées en état de faillite. Quelles en sont les causes à votre avis ?

S.A. : Comme c’est souvent le cas dans les secteurs ayant connu une expansion rapide, une correction du marché était prévisible. Notre secteur est passé de 300 entreprises en 2012 à 1600 en 2022. La révision des conditions d’octroi de subventions en 2022, associée à un retard significatif dans le paiement de ces aides -plus de 2 milliards de DH d’équipements financés par les sociétés n’ont toujours pas été réglés par le ministère de l’Agriculture-, a initié cette correction. Dans des régions comme Marrakech, où les nouvelles autorisations de pompage sont devenues extrêmement restreintes, cette situation a naturellement contraint de nombreuses entreprises à cesser leurs activités. De plus, l’accumulation de paiements en retard par le Ministère, qui s’étend sur deux ans, pèse lourdement sur d’autres entreprises.

Cependant, les entreprises d’irrigation travaillant avec des agriculteurs non éligibles à ces aides, telles que les cultures hors-sol (en particulier pour les fruits rouges), n’ont pas été affectées par ces changements. Il est donc clair que les répercussions ne sont pas uniformément réparties à travers le secteur.

Lire aussi | Sécheresse. Le Plan de bataille du gouvernement

Challenge : Pourtant, plusieurs entreprises étrangères investissent de plus en plus dans des projets d’irrigation de pointe au Maroc, qu’est-ce qui les pousse à le faire alors que le secteur agricole connaît des difficultés ?

S.A. : Les entreprises étrangères qui investissent dans l’irrigation ont raison de le faire, car elles adoptent une vision à long terme. Notre secteur, tout comme le secteur agricole, est loin de disparaître. Nous sommes un pays agricole par essence. Les «autoroutes de l’eau», les projets de dessalement dédié à l’irrigation et la construction de nombreux barrages sont autant de signaux positifs et démontrent une volonté du Maroc de continuer à miser sur son secteur agricole.

Challenge : Quelle est votre vision quant au développement de ce secteur pour les années à venir ?

S.A. : Les politiques de subventions ont facilité l’adoption à grande échelle des technologies de micro-irrigation, mais notre secteur y a aussi été trop longtemps dépendant. Il doit progressivement gagner en autonomie et s’émanciper des politiques publiques pour regarder de l’avant, à savoir mettre en place: un équipement important en technologie de micro-irrigation dans les zones agricoles côtières aux alentours des futures stations de dessalement, un accompagnement dans la reconversion des agriculteurs vers des cultures plus résistantes à la sècheresse, exporter notre savoir-faire dans les pays d’Afrique de l’ouest qui prendront certainement le relais pour les cultures à faible valeur ajoutée et trop consommatrices d’eau telles que les pastèques et enfin, la démocratisation de l’irrigation de précision qui consiste à utiliser les technologies avancées telles que des capteurs et des modèles de données pour appliquer l’eau de manière précise aux cultures tout en minimisant l’impact environnemental.

Son parcours

Ayant grandi en banlieue parisienne dans un environnement dynamique et diversifié, Simohamed Azzouz a poursuivi ses études à l’EDHEC Business School de Nice, où il a acquis une solide formation en commerce. Dès l’obtention de son diplôme en 2010, il s’est lancé dans la finance en rejoignant Natixis Banque d’Investissement à Hong Kong en tant qu’analyste. En 2012, Simohamed a pris un tournant en s’établissant à Casablanca et en opérant une transition significative vers le secteur de l’irrigation avec Magriser. Sa vision stratégique et son leadership ont permis à l’entreprise de quintupler son chiffre d’affaires, le faisant passer de 40 millions à 200 millions en 2021. Cette même année, il a été le catalyseur de l’intégration d’Amethis, un fonds d’investissement international, en tant qu’actionnaire. L’objectif étant clair : industrialiser et développer la présence de l’entreprise en Afrique.



Son Actu

Le marché de l’irrigation au Maroc fait face à de nombreux défis, plus de 10% des entreprises du secteur sont déclarées en état de faillite. Une situation qui pousse à se poser plusieurs questions quant à l’avenir de ce secteur.