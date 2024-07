HumanOne Cybersecurity rejoint BDO Advisory

HumanOne Cybersecurity, une entreprise spécialisée en cybersécurité, annonce son intégration au sein de BDO Advisory, un leader en conseil en transformation digitale et audit IT.

Cette opération vise à renforcer l’offre de solutions sécurisées et décentralisées pour les entreprises marocaines et africaines.

Selon Zakaria FAHIM, Associé Gérant chez BDO, « L’expertise en cybersécurité de HumanOne et la technologie disruptive de Naoris renforceront notre offre et nous permettront de mieux répondre aux besoins de sécurité de nos clients dans un monde numérique. »

Lire aussi | CEO de Naoris: « Pour garder nos talents, il faut leur offrir des conditions de travail attrayantes »

Cette union vise à étendre les compétences de BDO Digital en matière de cybersécurité, avec un focus sur le partenariat avec Naoris, notamment en matière de collaboration dans le but d’intégrer des technologies avancées comme la détection de menaces en temps réel et la conformité aux normes internationales; ainsi qu’en matière de services améliorés, à travers l’expansion du portefeuille pour inclure des solutions innovantes telles que la cryptographie post-quantique.

HumanOne enrichira les services de BDO par des programmes de formation sur la cybersécurité, des audits IT approfondis et des solutions basées sur l’IA Swarm. Youssef Marchiche, fondateur de HumanOne, se félicite de rejoindre BDO pour renforcer la résilience digitale : « Je suis ravi de rejoindre la famille BDO et d’accélérer notre développement pour une plus grande résilience et sécurité digitale. »

Lire aussi | Cybersécurité: l’Américain Naoris lance ses opérations au Maroc

David Carvalho, président fondateur de Naoris, souligne l’importance de la décentralisation dans la transformation digitale : « La décentralisation est une stratégie clé pour une transformation digitale rapide, abordable et durable. »