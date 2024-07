Wimbledon junior : Le Marocain Reda Bennani réussit une entrée fracassante en battant le favori du tournoi

Lundi à Londres, le jeune Marocain Reda Bennani a réalisé une performance remarquable en triomphant au premier tour du tournoi junior de Wimbledon. Il a battu le favori local, Oliver Bonding, avec un score de 6-4, 6-7(4), 7-6(6).

À 17 ans, Bennani est devenu le premier Marocain à remporter un match à Wimbledon depuis Mehdi Ziadi en 2004. Cette victoire le place parmi les cinq juniors marocains à avoir gagné dans ce prestigieux tournoi de Grand Chelem. Ce succès est d’autant plus impressionnant qu’il s’agissait de son premier match sur gazon, ayant auparavant joué sur la terre battue de Roland Garros.

« C’est une sensation incroyable, la meilleure qui soit, » a déclaré Bennani au site de la Fédération internationale de tennis (ITF) après son match. « C’est ma première fois ici et ma première fois sur gazon. Je n’avais aucune attente particulière. Je voulais simplement profiter du moment et du soutien du public. Je suis comblé, » a-t-il ajouté, exprimant également son admiration pour ses idoles Younes El Aynaoui, Karim Alami et Hicham Arazi.

Actuellement classé 17e sur le circuit ITF World Tennis Tour chez les garçons, Reda Bennani se prépare à affronter l’Espagnol Rafael Jodar au deuxième tour. Jodar a récemment remporté le J300 Roehampton, un tournoi de préparation sur gazon pour les juniors avant Wimbledon.