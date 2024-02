CAN 2023. La RD Congo renverse la tendance et file en demi-finales

Menée après un but de Mohamed Bayo sur penalty, la RD Congo inverse la tendance et décroche sa qualification pour les demi-finales, grâce à des réalisations de Chancel Mbemba, Yoane Wissa et Arthur Masuaku. Résultat final : 3-1.

Suite à la victoire du Nigeria face à l’Angola (1-0), la RD Congo est la deuxième équipe à valider son billet pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations en battant la Guinée ce vendredi 2 février (3-1). Cette victoire est méritée pour une équipe qui n’a concédé que quatre tirs au cours du match. La RDC affrontera le vainqueur du match entre le Mali et la Côte d’Ivoire.