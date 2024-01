CAN-2024. Lions de l’Atlas, rendez-vous est pris mercredi

Evidemment qu’on aurait voulu, à l’issue de ce dimanche, après le match face à la R.D.C (République Démocratique du Congo) compter nos 6 points qualificatifs pour un 2ème tour tranquille. Avec notre nul (1-1) nous voici avec nos 4 points obligés d’aller arracher, face à la Zambie (mercredi), les points pour rester en vie et en phase avec nos ambitions.

Cependant, s’il n’a pas pu réussir face au Congo malgré un bon départ (but de Hakimi quasiment d’entrée de jeu), le Maroc a pu sauver l’essentiel. Il a « réussi » le nul face au Congo.

Oui, réussi, car la R.D.C a fait plus que nous bousculer, elle a raté la victoire face aux hommes de Regragui. Celui-ci d’ailleurs n’est pas dupe, et malgré les énervements, a su rester calé sur l’essentiel : « L’équipe marocaine a son destin en main et même mieux que ça, puisqu’avant le 3ème match face à la Zambie, on est en tête du groupe avec nos 4 points ».

C’est le seul fait positif de ce dimanche où on eut l’impression que la délégation marocaine, pléthorique, a enfin compris où elle était : en pleine Afrique Subsaharienne où il fait rude et chaud et où rien n’est acquis à l’avance.

Rendez-vous ce mercredi 24 janvier pour rentrer enfin dans nos ambitions cannoises… mais on n’est pas au festival de Cannes, du cinéma bien sûr, mais dans une bataille pour la suprématie du football africain.

Alors face à la Zambie on va jouer comme on sait le faire après s’être préparé comme on doit le faire. Rien n’est perdu, au contraire. A condition que tout le monde garde son sang-froid. Et quant aux innombrables accompagnateurs, qu’ils, s’ils le peuvent, gardent le silence.