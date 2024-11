Alfa Romeo Junior : ce que vous devez savoir sur ce SUV urbain

Stellantis Maroc, à travers Alfa Romeo, l’une des marques phares de sa division premium, a officialisé le lancement du Junior. Compact et élégant, ce modèle compte tirer son épingle du jeu dans la catégorie des SUV urbains. Avec son design vraiment plaisant, sa dotation généreuse en équipements et sa grille tarifaire particulièrement compétitive, le Junior semble bien armé pour séduire une clientèle en quête de distinction.

Destiné à remplacer la Mito et la Giulietta, le Junior est le nouveau modèle d’entrée de gamme d’Alfa Romeo. Évidemment, il entend attirer les «Alfistes», mais aussi conquérir une clientèle plus jeune, séduite par un design moderne et des prestations à la hauteur des attentes actuelles. Il va sans dire que l’engin a puisé pleinement dans l’ADN Alfa, et l’on s’en réjouit, car c’est joli à voir. D’aucuns apprécieront la face avant avec, au choix, deux calandres distinctives selon la finition choisie, en plus d’une jolie signature lumineuse avec des blocs optiques à double étage comprenant des feux de jour et des phares adaptatifs «Full LED Matrix».

Joli coup de crayon également à l’arrière où l’on retrouve un élément de design déjà vu par le passé chez Alfa, à savoir le «coda tronca». Une sorte de poupe à pan coupé parée d’un bandeau laqué en partie haute, qui se fond harmonieusement avec la lunette arrière inclinée. Là aussi, du bel ouvrage des designers ! Ajoutez-y les feux, composés de trois modules carrés, qui constituent, là encore, une signature caractéristique de la marque au trèfle. Bref, un design qui a tapé dans l’œil de nos confrères de la presse automobile, puisque le Junior croule sous les récompenses.

Citons au passage le «Prix Autonis» du meilleur design dans la catégorie SUV compact, décerné par le magazine allemand «Auto Motor und Sport», mais aussi le «Prix du style» attribué par le magazine français Auto Moto. Sans compter que l’engin fait partie des sept finalistes en lice pour le très convoité prix international de «Voiture de l’année 2025» en Europe, dont le lauréat sera dévoilé le 10 janvier 2025 lors du Salon de l’Automobile de Bruxelles.

Mesurant 4,17 m de long, 1,78 m de large et 1,54 m de haut, le Junior est plutôt accueillant, en tout cas aux places avant, un peu moins aux places arrière où les grands gabarits disposeront, selon nous, d’une habitabilité comptée. Cependant, grâce à un volume de coffre annoncé à 400 litres, le Junior réussit à offrir un bel espace de chargement. Il est équipé d’un volant assez compact et agréable en main, ainsi que de sièges sport estampillés Sabelt (selon les finitions), garantissant un excellent maintien.

Pour ce qui est de l’ambiance intérieure, le Junior reste là aussi fidèle à l’identité Alfa Romeo, ce qui se vérifie notamment au niveau du dessin du combiné d’instruments, de la planche de bord, voire des buses de climatisation en forme de «quadrifoglio». Légèrement orienté vers le conducteur, l’écran tactile de 10,25 pouces intègre les fonctionnalités de confort et autres services connectés. Ajoutez-y juste en dessous les raccourcis personnalisables qui viennent en complément de l’écran tactile

Sous le capot, on retrouve un bloc mild hybrid (MHEV) estampillé Stellantis délivrant 136 chevaux. Un trois-cylindres de 1,2 litre turbo PureTech de 100 chevaux, associé à un bloc électrique de 28 chevaux (21 kW). L’ensemble se voit animé par une boîte de vitesses automatique à double embrayage et à six rapports. Un attelage mécanique qui qui se voit assisté par une batterie lithium-ion de 48 V. À moins d’opter pour le bloc 100 % électrique qui délivre 156 chevaux avec jusqu’à 410 km d’autonomie.

Un SUV urbain disponible en trois finitions (Junior Ibrida, Junior Ibrida + et Junior Speciale) et richement doté de série : 6 airbags, ABS, ESC, détection de la fatigue, aide au maintien dans la voie, détection des usagers vulnérables, freinage d’urgence autonome, jantes 17’’ de série, feux 100 % LED, compteur digital personnalisable…

Versions et prix de lancement

Finition Ibrida 299 000 DH

Finition Ibrida+ 332 500 DH

Finition Speciale 341 000 DH

Finition BEV Speciale* 490 000 DH

(*) 100% électrique