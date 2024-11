Al Barid Bank et Guichet.com s’allient en faveur des jeunes Marocains

Al Barid Bank, la banque postale marocaine, et Guichet.com, le spécialiste de la billetterie en ligne dans le Royaume, s’associent via un partenariat stratégique inédit. Leur ambition : proposer aux jeunes une expérience intégrée qui transcende les limites traditionnelles de la banque et du divertissement.

Ce partenariat s’inscrit dans la dynamique de E-ZY, la nouvelle marque d’Al Barid Bank, spécifiquement conçue pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans. Cette offre entièrement digitale propose une gamme complète de produits financiers, incluant un compte bancaire, une carte de paiement et des services de banque en ligne. De plus, elle intègre des avantages extra-bancaires novateurs, en lien direct avec les centres d’intérêt des jeunes, tels que le gaming, le sport et la musique.

Concrètement, les détenteurs de l’offre E-ZY bénéficieront d’un accès privilégié à des services et expériences spécialement conçus pour eux. Plus précisément, une billetterie exclusive leur permettra de profiter de places réservées et offertes pour des événements majeurs, leur donnant l’opportunité de vivre pleinement des matchs de football, des concerts d’artistes de renom et des spectacles de grande envergure. Ce partenariat ouvre également la voie à des réductions et offres spéciales sur des produits dérivés, en collaboration avec des marques locales ainsi que des artistes marocains et internationaux.

Toujours est-il que grâce à une offre digitale complète et à une expertise reconnue dans le domaine du spectacle et du divertissement, Guichet.com s’est imposé comme un leader du marché marocain. En effet, sa plateforme intuitive et innovante permet un accès facile à une multitude d’événements, tout en offrant des bons plans exclusifs. Quant à Al Barid Bank, elle veille à proposer des services parfaitement alignés avec les aspirations culturelles et sociales de sa jeune clientèle. Quoi qu’il en soit, ce partenariat entre les deux entreprises reflète une volonté commune d’innover et de contribuer au bien-être des jeunes Marocains.