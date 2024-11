IA dans l’immobilier: CDG Invest soutient Upfund dans une levée de fonds de 1,3 million d’euros

La proptech française Upfund a clôturé une levée de fonds de 1,3 million d’euros pour accélérer sa transformation du secteur de l’immobilier d’entreprise à travers l’intelligence artificielle (IA) et l’analyse de données.

Ce tour de table stratégique a vu la participation de plusieurs investisseurs de renom, dont CDG Invest, Bpifrance, MNF Ventures et des business angels issus des secteurs technologique et immobilier.

Spécialisée dans l’application de l’IA et des données au marché de l’immobilier professionnel, estimé à 7,2 trillions de dollars, Upfund souhaite rendre ce secteur plus transparent et accessible. Grâce à sa technologie innovante, baptisée GeoAI, la startup est capable d’analyser et de cartographier en temps réel des données géospatiales complexes, apportant des insights clés aux professionnels du secteur : agents immobiliers, fonds d’investissement, enseignes, et foncières.

« Il n’y a pas d’IA sans data », rappelle Mehdi Bakkali, CEO d’Upfund. En effet, la valeur ajoutée de l’IA dépend directement de la structuration et de la richesse des données utilisées.

La levée de fonds permettra à Upfund de renforcer ses équipes R&D, en intégrant de nouvelles sources de données pour enrichir ses analyses, d’accélérer la commercialisation de ses solutions GeoAI pour répondre aux besoins d’un marché de plus en plus compétitif et de multiplier les fonctionnalités de sa plateforme, avec des outils prédictifs destinés à améliorer la prise de décision.

Bereme Lardjane, cofondateur et COO d’Upfund, souligne : « Pour nous, le marché immobilier doit être clair et accessible, sans opacité. Notre engagement est de bâtir un marché de confiance grâce à la donnée. »