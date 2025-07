Forum de l’alternance: le Maroc et la France affûtent leur coopération dans l’enseignement supérieur

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui, et l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, ont co-présidé, mercredi 9 juillet à Tanger, le Forum maroco-français de l’alternance.

Ce forum, qui s’est déroulé à la Faculté de médecine et de Pharmacie de Tanger (Université Abdelmalek Essaâdi-Tétoun), s’inscrit dans une dynamique de coopération constructive entre les partenaires marocains et français dans le domaine de l’enseignement supérieur, notamment en ce qui concerne le développement des formations en alternance et par apprentissage.

L’intérêt porté par le ministère à ces modalités d’enseignement avait été confirmé et inscrit dans la déclaration d’intention bilatérale signée le 28 octobre 2024, lors de la visite d’État au Royaume du Maroc du président de la République française, indique un communiqué conjoint.

Le forum maroco-français de l’alternance vise à sensibiliser les institutions, les établissements d’enseignement supérieur et les entreprises marocaines aux nombreux atouts des dispositifs d’alternance, en s’appuyant à la fois sur l’expérience française et sur les premiers projets pilotes lancés au Maroc.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la volonté du Ministère de promouvoir la professionnalisation des parcours universitaires, en favorisant une convergence accrue entre le monde académique et les besoins du tissu économique.

Lors de ce forum, il a été procédé à la signature de deux conventions. La première, conclue entre le ministère et l’ambassade de France au Maroc, est dédiée au développement de la formation universitaire par alternance, alors que la deuxième, signée entre le ministère et l’Institut Français du Maroc, définit les termes et les conditions auxquels les deux parties s’associent dans le cadre d’un partenariat éducatif, culturel et universitaire.

Cet événement a réuni plus de 300 représentants de communautés institutionnelles, d’acteurs économiques et de partenaires académiques de part et d’autre. Les universités marocaines ont été fortement présentes, avec l’implication des Présidents d’universités et des chefs d’établissements universitaires.

De son côté, l’enseignement supérieur français a été représenté par de nombreux établissements, notamment l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers, l’ESSEC, CentraleSupélec, l’EIGSI, l’ITII, et l’Université de Technologie de Troyes. Enfin, plusieurs entreprises françaises prestigieuses ont également participé au Forum : Bel, Renault, Valeo, Capgemini, Tectra, Vinci, Onepoint, etc…

Au terme de ses travaux, le forum a permis d’identifier plusieurs pistes de recommandations à destination des ministères, des établissements d’enseignement supérieur et des entreprises. Les participants ont réaffirmé la nécessité d’un engagement institutionnel fort en faveur de l’instauration de la formation en alternance dans plusieurs régions et établissements pilotes.

Ils ont également identifié les principaux axes d’une feuille de route pour la période 2025-2026, incluant, outre la mise en place de formations pilotes, l’accompagnement institutionnel, la clarification du cadre juridique, la mise en relation des établissements académiques avec les entreprises et la mise en place d’incitations à même d’encourager l’implication des entreprises dans les formations par alternance.