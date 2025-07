Chemsdine Talbi rejoint Sunderland en Premier League

L’international marocain Chemsdine Talbi, 20 ans, s’est engagé pour cinq saisons avec Sunderland, nouveau promu en Premier League, en provenance du Club Bruges. Selon les médias belges, le montant du transfert s’élève à 23 millions, bonus compris.

Le club du nord de l’Angleterre s’est dit «ravi d’annoncer la signature» de Talbi, qui a réalisé «une saison 2024-25 exceptionnelle en Pro League (Belgique), inscrivant sept buts et délivrant cinq passes décisives en 44 apparitions, dont 11 en Ligue des champions de l’UEFA».

Chemsdine, qui joue principalement comme ailier droit, «excelle dans les duels et possède des qualités physiques exceptionnelles, et il a également la flexibilité nécessaire pour jouer en attaque. Nos supporters seront à juste titre ravis de le voir jouer», a déclaré à cet égard le directeur sportif de Sunderland, Kristjaan Speakman, cité dans un communiqué.

«Je suis très enthousiaste d’être ici et reconnaissant d’avoir l’opportunité de jouer pour ce club», déclare de son côté Talbi. «J’ai pris cette décision parce qu’il s’agit d’un grand projet avec une équipe talentueuse, excitante et pleine de jeunes joueurs, ce qui m’a beaucoup motivé», assure le Lions de l’Atlas.

«La Premier League est le plus grand et le meilleur championnat du monde, je suis donc impatient de commencer. Je sais que les supporters me soutiendront dès le début et j’ai hâte de les voir dans le stade», souligne l’attaquant marocain.

Talbi a fait ses classes chez le Club Bruges et a joué son premier match avec l’équipe première en mars 2023. Il a depuis disputé 52 autres rencontres, avec 7 buts et 5 assists à la clé.