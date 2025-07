La Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) a lancé quatre appels d’offres pour sélectionner les prestataires chargés de réaliser les « Visites Mystères » visant à renforcer la qualité des hébergements touristiques, a annoncé, mercredi, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

La date limite de soumission des offres est fixée au 15 septembre 2025, exclusivement via la plateforme des marchés publics, indique le ministère dans un communiqué.

« Les Visites Mystères constituent une nouveauté majeure de la nouvelle réforme du système de classement dans le cadre de la loi 80-14 et de ses textes d’application. Elles permettent d’évaluer de manière objective le niveau réel de la qualité de service au sein des établissements concernés, et garantissent que la qualité offerte correspond effectivement au classement attribué », rappelle la même source.

Cette approche s’inscrit dans une ambition plus large, consistant à hisser l’offre d’hébergement marocaine au niveau des standards internationaux pour renforcer sa compétitivité sur le marché touristique mondial.

Les établissements d’hébergement touristique (EHT) concernés par cette évaluation de la qualité de service sont les Hôtels (Luxe, 5★, 4★, 3★), les Hôtels club (Luxe, 5★, 4★, 3★), les Résidences de tourisme (Luxe, 5★, 4★, 3★), les Maisons d’hôtes (5★, 4★, 3★), les Riads (Luxe, 5★, 4★, 3★) et les Kasbahs (Luxe, 5★, 4★, 3★).

Dans le cadre de l’obtention de leur classement d’exploitation ou lors de leur reclassement, les EHT recevront à leur insu la visite d’évaluateurs professionnels.

Ces évaluateurs interviennent en tant que clients ordinaires et testent les services sur l’ensemble du parcours client, de la réservation au départ, en passant par l’accueil, l’hébergement, la restauration et tous les services proposés, en s’appuyant sur des grilles d’évaluation qui englobent un ensemble de critères de qualité de service adaptée à chaque type et catégorie d’établissement.

Ils devront disposer d’une expérience professionnelle avérée dans le domaine des visites mystères, notamment dans le secteur hôtelier et devront accomplir leurs missions avec neutralité, discrétion et dans le respect des principes éthiques propres à ce type de prestation.

Ces « Visites Mystères » s’inscrivent dans une démarche stratégique visant à consolider la position du Maroc sur la scène touristique mondiale. Le Royaume occupe désormais la 1ère place du continent africain, une position d’excellence qu’il convient de préserver et de renforcer dans un contexte de concurrence internationale accrue et face aux enjeux majeurs que représente la Coupe du Monde 2030.

Ce projet structurant vise ainsi à transformer durablement l’offre d’hébergement touristique nationale et créer un avantage concurrentiel durable face aux autres destinations.