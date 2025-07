Les prévisions du jeudi 10 octobre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 10 juillet 2025 :

– Temps assez chaud à chaud à localement chaud sur l’intérieur des provinces du Sud, le Sud-Est, les régions voisines de l’Atlas et l’Oriental.

– Ondées ou averses orageuses localement avec rafales de vent et risque de grêle sur les Haut et Moyen Atlas, les versants Sud-Est, le Rif et l’Oriental.

– Bruine possible sur la région de Tanger, le Loukkos, l’Ouest de la rive méditerranéenne et les côtes entre Sidi Ifni et Tarfaya.

– Brume locale sur la rive méditerranéenne, les plaines atlantiques et sur les plateaux des Phosphates et d’Oulmès.

– Rafales de vent assez fortes sur les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental, le Sud-Est, le Sud et sur les côtes Centre, avec chasse poussières possibles par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 25/31°C sur l’extrême Sud-Est, de 15/21°C sur les Haut et Moyen Atlas et de 19/26°C sur le reste du pays.

– Températures du jour en hausse sur le Souss, les régions de l’Anti-Atlas et celles du Sud, et en légère baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long des côtes atlantiques.