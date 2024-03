Russie: Poutine réélu avec 87% des suffrages

Le président russe sortant Vladimir Poutine a recueilli 87% des suffrages lors de l’élection présidentielle qui s’est déroulée du 15 au 17 mars, selon un sondage sortie des urnes publié, dimanche, par le Centre panrusse d’étude de l’opinion publique (VTsIOM), après la fermeture des bureaux de vote.

« Selon les résultats du sondage VTsIOM, le candidat indépendant V. Poutine a obtenu 87 % des voix aux élections présidentielles de la Fédération de Russie », a indiqué le centre sur son site internet. Nikolaï Kharitonov, du parti communiste de Russie (KPRF), a obtenu 4,6 % des voix, tandis que Vladislav Davankov, du parti Nouvelles personnes, a recueilli 4,2% des suffrages, selon ce sondage réalisé au cours des trois jours du scrutin présidentiel. « Leonid Sloutski du parti libéral-démocrate de Russie a recueilli 3% des suffrages », a précisé VTsIOM, notant que la part des bulletins nuls était de 1,2%.

De son côté, la Fondation pour l’opinion publique (FOM) a annoncé que M. Poutine a été réélu pour un cinquième mandat avec 87,8% des voix, tandis que Kharitonov, Davankov et Sloutski ont récolté, dans l’ordre, 4,7%, 3,6% et 2,5% des voix. Le taux de participation à l’élection présidentielle a dépassé 74%, selon des données annoncées par Nikolai Boulaev, vice-président de la Commission électorale centrale de Russie (CEC).

Lire aussi | Russie: Navalny, l’ennemi numéro un de Poutine, est mort dans sa prison de l’Arctique

« A 20h37 (heure de Moscou), le taux de participation total a dépassé 74% et s’est élevé à 74,22% », a indiqué le responsable, cité par les médias. Ce chiffre est conforme aux prévisions des deux principaux organismes de sondage du pays, à savoir la FOM et VTsIOM, qui tablaient sur un taux de participation situé entre 70% et 80%. Le dépouillement des votes a commencé immédiatement après la fin des élections. Les premiers résultats préliminaires seront annoncés dans la matinée du 18 mars tandis que les résultats définitifs seront dévoilés par la CEC avant le 28 mars.