Julien Besançon prend la direction du Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa

Le Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa accueille son nouveau directeur général, Julien Besançon, un professionnel chevronné de l’hôtellerie de luxe.

Avec plus de 15 années d’expérience au sein du groupe Hilton, il mettra à profit son expertise pour renforcer la position de l’établissement en tant que référence régionale, notamment en vue des grands événements internationaux tels que la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030.

Julien Besançon a construit sa carrière au sein du groupe Hilton, en occupant des postes stratégiques dans des environnements variés. Après avoir débuté comme Assistant Food & Beverage Manager au Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa, il a gravi les échelons à Hilton Dubai Jumeirah et Hilton Doha, où il a exercé comme F&B Manager et Directeur des Opérations. Sa première expérience en tant que directeur général s’est concrétisée au Hilton Yaoundé, au Cameroun.

Lors de son passage au Hilton Yaoundé, Besançon a supervisé des événements majeurs tels que le Sommet des Chefs d’État d’Afrique Centrale et la CAN 2022. Son mandat a également été marqué par des initiatives notables, notamment le recrutement inclusif de personnes en situation de handicap et le lancement de projets dans le domaine de la restauration visant à accroître la rentabilité et optimiser les performances.