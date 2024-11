Al Barid Bank et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé scellent un partenariat stratégique

Al Barid Bank et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) ont signé une convention cadre visant à renforcer leur coopération.

Ce partenariat, officialisé lors d’une cérémonie tenue dans les locaux de la Fondation, ambitionne de mettre en place des initiatives innovantes et profitables pour les deux entités, tout en répondant aux besoins de leurs écosystèmes respectifs.

Cet accord s’articule autour de plusieurs axes majeurs. Tout d’abord, il prévoit un accompagnement spécifique pour les étudiants de l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS), relevant de la Fondation. Al Barid Bank s’engage à leur offrir des solutions bancaires adaptées, incluant une gamme complète de services quotidiens et des formules de financement personnalisées pour les soutenir tout au long de leur parcours universitaire et professionnel.

Ensuite, le partenariat inclut la mise à disposition d’offres bancaires avantageuses et compétitives pour les collaborateurs de la Fondation et de ses entités. Ces propositions tiennent compte des attentes spécifiques des bénéficiaires et visent à faciliter leur gestion financière tout en leur offrant des conditions attractives.

Par ailleurs, ce partenariat met un accent particulier sur la montée en compétence des collaborateurs d’Al Barid Bank. Des programmes de formation continue seront déployés en collaboration avec la Fondation, renforçant ainsi les capacités des équipes bancaires. En outre, les collaborateurs d’Al Barid Bank auront accès aux services de soins dans les établissements hospitaliers actuels et futurs de la FM6SS, améliorant ainsi leur bien-être au travail.

La mise en œuvre de ces différents volets sera encadrée par des accords spécifiques, définis au cas par cas entre les deux parties. Cette flexibilité permettra d’adapter les modalités d’exécution aux besoins et aux objectifs propres à chaque projet, assurant ainsi une collaboration fluide et efficace.