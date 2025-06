H&S Invest Retail de Moncef Belkhayat entre au capital de Mr Bricolage Maroc

Le groupe H&S Invest Retail, filiale de H&S Invest Holding, a annoncé un rapprochement stratégique avec Mr Bricolage Maroc, acteur majeur du secteur de l’amélioration de l’habitat au Maroc. Cette opération, encore soumise à l’autorisation du Conseil de la Concurrence, marque une nouvelle étape dans l’évolution des deux entreprises.

Le rapprochement prévoit l’acquisition par H&S Invest Retail de 47,5 % des actions et droits de vote détenus par la famille Benjelloun, ainsi que de 37,5 % des parts actuellement détenues par O Capital Group. Parallèlement, Majid Benjelloun, Directeur Général de Mr Bricolage Maroc, portera sa participation au capital à 15 % en acquérant 5 % supplémentaires des actions.

Présent sur le territoire national à travers un réseau de 11 magasins et réalisant un chiffre d’affaires annuel de 400 millions de dirhams, Mr Bricolage Maroc ambitionne de consolider sa position sur le marché. Ce partenariat stratégique vise à accélérer la transformation digitale de l’entreprise, renforcer sa présence géographique et optimiser ses opérations.

H&S Invest Retail poursuit ainsi sa stratégie d’investissement dans le secteur du commerce de détail, après des prises de participation dans Monoprix et Venezia Ice. Grâce à une centrale d’achat intégrée, le groupe entend générer des synergies logistiques, commerciales et numériques avec ses nouvelles enseignes partenaires.

Parmi les principaux objectifs identifiés dans le cadre de ce rapprochement figurent :

la mutualisation des ressources logistiques et digitales,

l’optimisation des investissements immobiliers et commerciaux,

l’accélération de la stratégie omnicanale,

et l’ouverture de nouveaux points de vente.

Selon Majid Benjelloun, cette opération constitue « une formidable opportunité pour renforcer notre réseau, digitaliser notre offre, et conquérir de nouveaux marchés tout en préservant notre ADN ».

Moncef Belkhayat, Président de H&S Invest Holding, souligne pour sa part l’importance d’un partenariat à long terme : « Ce rapprochement incarne notre volonté d’investir dans des marques marocaines à fort potentiel. Mr Bricolage Maroc dispose d’un positionnement unique sur le marché, et nous sommes convaincus qu’ensemble, nous pourrons accélérer sa croissance et renforcer son empreinte nationale et régionale ».

Cette alliance stratégique pose ainsi les bases d’une croissance durable au service des clients, des collaborateurs et de l’ensemble des partenaires du réseau.