Face aux défis croissants liés aux sécheresses répétées et à la raréfaction des ressources en eau, la gestion efficace de l’eau devient une priorité pour l’agriculture, secteur crucial de l’économie et de la sécurité alimentaire.

Pour répondre à cette nécessité, AgriEdge a lancé une nouvelle initiative baptisée « Act for AgWater », visant à optimiser la gestion de l’eau au sein des exploitations agricoles grâce aux technologies numériques.

Le programme, présenté lors d’un événement réunissant plusieurs acteurs clés du secteur agricole, repose sur quatre grands axes. Il s’agit de la capacitation et du transfert technologique, la formation des acteurs de la chaîne agricole, l’innovation en matière de gestion de l’eau, et la création d’un réseau réunissant chercheurs, start-ups et producteurs. L’initiative sera déployée à l’échelle nationale en tenant compte des spécificités régionales.

Dans le cadre de « Act for AgWater », AgriEdge prévoit de former 10 000 agriculteurs, tandis que 150 professionnels du secteur bénéficieront de programmes de formation spécialisés. La plateforme digitale « AgWater Edge » couvrira 150 000 hectares pour une gestion optimisée de l’irrigation. Faissal Sehbaoui, Directeur Général d’AgriEdge, a souligné que cette initiative vise à atténuer l’impact du stress hydrique et à améliorer le rendement agricole grâce à une utilisation plus rationnelle de l’eau.

Le projet s’étendra sur une période de 10 mois et mobilisera 250 jeunes pour innover dans le domaine de l’irrigation, notamment à travers des congrès scientifiques sous le nom de « Agri Water Days ». AgriEdge met à profit son expertise en AgriTech pour soutenir cette mobilisation nationale et accompagner les agriculteurs dans l’amélioration de la gouvernance de l’eau.