DBS Group, la startup sénégalaise qui veut transformer le transport de marchandises entre le Maroc et l’Afrique de l’Ouest

Le transport de marchandises entre le Maroc et l’Afrique de l’Ouest reste un défi en raison de son coût élevé, de son irrégularité et du recours fréquent à des réseaux informels peu sécurisés. Basée à Dakar et implantée à Casablanca, la startup DBS Group propose une solution innovante grâce à sa plateforme digitale et son application mobile MyDBS. Son objectif : simplifier et optimiser le transport routier, aérien et maritime pour les entreprises et les particuliers, en offrant un service plus fiable et structuré comme le suivi en temps réel.

Depuis 2021, la startup sénégalaise DBS Group s’est donné pour mission de résoudre les défis logistiques auxquels sont confrontés de nombreux acteurs du fret, notamment dans le transport routier et maritime entre le Maroc et l’Afrique de l’Ouest.

Une plateforme digitale pour une gestion simplifiée des expéditions

Implantée à Casablanca, DBS Group propose aux particuliers et aux entreprises une solution en ligne permettant une gestion optimisée et simplifiée de leurs expéditions. Grâce à sa plateforme digitale, l’entreprise assure le transport routier, aérien et maritime tout en offrant des services de stockage et de logistique sur mesure. Son principal atout réside dans un suivi en temps réel des expéditions, garantissant une transparence totale à chaque étape du processus. Pour renforcer la sécurité des envois, un service d’assurance est également disponible. « Ce qui nous distingue des autres acteurs ayant des solutions similaires est l’intégration de la technologie pour un processus entièrement digitalisé, un suivi transparent et une assistance client réactive via WhatsApp », souligne Babacar Diakhaté, cofondateur et COO de DBS Group.

Dans cette logique d’innovation, la startup vient de lancer une application mobile dédiée au transport de marchandises entre le Maroc et l’Afrique de l’Ouest.

MyDBS : une application pour expédier en quelques clics

Baptisée MyDBS, cette application, disponible sur Android et bientôt sur iOS, permet aux utilisateurs d’envoyer et de suivre leurs expéditions en quelques clics. « Elle offre une gestion simplifiée et sécurisée des envois, tout en optimisant les coûts. Pour les entreprises, c’est un outil de gestion logistique efficace, et pour les particuliers, un moyen rapide et fiable d’expédier leurs colis sans se déplacer », explique Babacar Diakhaté.

Une aventure née d’un besoin personnel

L’idée de DBS Group est née d’une expérience personnelle. « Étudiant au Maroc, je souhaitais envoyer des cadeaux à ma famille, mais les solutions de transport disponibles étaient soit trop onéreuses, soit peu fiables en raison des réseaux informels. Face à cette difficulté, j’ai approfondi mon analyse du marché et réalisé que ce problème touchait des milliers de particuliers et d’entreprises. Pendant huit ans, j’ai étudié le secteur du transport de marchandises entre l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest, avant de donner vie à DBS Group pour apporter une solution efficace et sécurisée », raconte Babacar Diakhaté, titulaire d’une licence en Gestion et Management des entreprises obtenue au Maroc.

Une expansion en Afrique et des ambitions de croissance

Aujourd’hui, DBS Group est présent au Maroc, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en Guinée Conakry et au Burkina Faso. L’entreprise dessert également plus de 50 pays grâce à ses corridors routiers et aériens. Avec la mise en place de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF), la startup ambitionne d’étendre son réseau à d’autres pays d’Afrique de l’Ouest.

DBS Group propose des tarifs à partir de 25 DH/kilo, ajustés en fonction du mode de transport et de la destination. L’entreprise met également en place des offres spécifiques pour les e-commerçants et les entreprises ayant des besoins récurrents, confirmant ainsi son engagement à faciliter les échanges commerciaux en Afrique.

Selon le COO et confondateur, Bassirou Diakhaté, «DBS compte aujourd’hui plus de 840 clients avec plus de 87000 opérations réalisées, une livraison vers plus 50 pays et une croissance annuelle de plus 12% ».