Banque africaine de développement. Cinq candidats retenus pour la présidence

L’élection du nouveau président de la Banque africaine de développement (BAD) aura lieu le 29 mai à Abidjan. L’institution a officiellement retenu cinq candidats pour succéder au Nigérian Akinwumi Adesina, qui achève son second mandat.

Parmi les candidats sélectionnés, deux sont originaires d’Afrique de l’Ouest : Amadou Hott, ancien ministre de l’Économie du Sénégal (2019-2022), et Sidi Ould Tah, ex-ministre de l’Économie de Mauritanie (2008-2015).

L’Afrique australe est également représentée avec l’économiste zambien Samuel Munzele Maimbo et la Sud-Africaine Bajabulile Swazi Tshabalala, qui a occupé le poste de vice-présidente de la BAD.

Enfin, l’ancien gouverneur de la Banque des États d’Afrique centrale (2017-2024), le Tchadien Abbas Mahamat Tolli, complète la liste des prétendants.

Une institution majeure pour le développement du continent

Créée en 1964, la BAD regroupe 81 pays membres, dont 54 pays africains. Ses ressources proviennent des contributions des États membres, des emprunts internationaux et des revenus de ses prêts. Elle joue un rôle essentiel dans le financement des infrastructures et du développement économique à travers des investissements dans des secteurs stratégiques comme l’agro-industrie, les transports, l’énergie et la santé.

Un mandat marqué par une expansion financière

Akinwumi Adesina, en poste depuis 2015, a supervisé une augmentation significative du capital souscrit de la banque, qui a dépassé les 200 milliards de dollars. Réélu en 2020 malgré des accusations de mauvaise gestion et de favoritisme (dont il a été blanchi par un comité d’experts ), il passe désormais la main.

Un scrutin décisif en mai

Le président de la BAD est élu par le conseil des gouverneurs, composé des représentants des 81 pays membres (généralement des ministres des Finances ou des gouverneurs de banques centrales). L’élection, prévue le 29 mai à Abidjan, déterminera l’orientation future de la banque et son engagement en faveur du développement africain.