AMCOP met en lumière le rôle de la technologie dans la gestion de la copropriété lors de l’IMMOTECH Proptech Expo

L’Association Marocaine de la Copropriété (AMCOP) a participé en tant que partenaire officiel à la 3ème édition du salon IMMOTECH Proptech Expo, qui s’est tenu à Casablanca les 25 et 26 septembre 2024.

Cet événement, dédié à l’innovation technologique dans le secteur immobilier, a réuni divers acteurs pour discuter des nouvelles tendances et opportunités.

Dalila Ennaciri, Présidente Fondatrice d’AMCOP, a pris la parole lors d’une conférence intitulée « Le potentiel et les perspectives de la technologie pour les syndics de copropriété et les administrateurs de biens ». Elle a abordé les défis auxquels fait face le secteur de la copropriété au Maroc et a proposé des pistes pour une transition digitale adaptée.

Lire aussi | AgriEdge lance « Act for AgWater » pour rationaliser la gestion de l’eau

La digitalisation représente un potentiel significatif pour améliorer la gestion des copropriétés. Cependant, le Maroc reste en retard par rapport à d’autres secteurs dans l’adoption de solutions numériques. La conférence a souligné que l’intégration d’outils numériques pourrait faciliter les interactions entre syndics, copropriétaires et prestataires, tout en améliorant la transparence des opérations. Des plateformes en ligne pourraient centraliser les informations, automatiser les processus administratifs et fournir un accès en temps réel à des données critiques. Malgré ce potentiel, les initiatives de digitalisation dans le secteur demeurent limitées.

Un obstacle majeur à cette transformation réside dans le cadre législatif actuel, qui ne prend pas pleinement en compte les réalités numériques. Les lois régissant la copropriété sont souvent jugées rigides et ne facilitent pas l’adoption des pratiques innovantes, telles que la gestion des assemblées générales à distance ou la signature électronique. Dalila Ennaciri a souligné la nécessité d’une refonte législative pour encourager la digitalisation et permettre l’adoption de solutions modernes.

Lire aussi | La Cité du cheval de Bouskoura bientôt inaugurée

AMCOP a également évoqué des exemples internationaux où l’intégration de la technologie a été réussie dans la gestion de la copropriété, notamment en Europe, où de nombreuses entreprises utilisent des plateformes dématérialisées pour améliorer la communication avec les copropriétaires et simplifier les processus internes. Ces exemples pourraient servir de modèle pour le Maroc.

L’objectif de l’AMCOP est de susciter un dialogue constructif entre les syndicats de copropriété, les administrateurs de biens, les législateurs et les fournisseurs de solutions technologiques. La digitalisation de la copropriété marocaine est perçue comme inévitable, et avec une législation adaptée et une volonté collective, le secteur peut bénéficier de nombreux avantages, tels qu’une réduction des délais de traitement, une meilleure transparence et une communication améliorée.