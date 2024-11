Souss-Massa : 32 nouveaux établissements de santé lancés

Aziz Akhannouch a lancé, ce vendredi 1ᵉʳ novembre, les activités de 32 établissements de santé dans la région de Souss-Massa. Un lancement qui inclut 29 centres de santé récemment réhabilités et modernisés, ainsi que deux espaces de santé pour les jeunes et un centre de rééducation et de réhabilitation situés à Agadir.

Selon le Chef du gouvernement, ces centres de santé ont été équipés en personnel qualifié et en matériel médical de haute qualité par le gouvernement. Ils visent également à renforcer l’offre de soins pour les 1,66 million d’habitants de la région Souss-Massa. Concrètement, on recense 10 centres de santé urbains et ruraux de premier et de deuxième niveaux, ainsi que des dispensaires dans la préfecture d’Agadir Ida-Outanane. À cela s’ajoutent un centre de diagnostic de la tuberculose, deux centres de santé ruraux et des dispensaires dans la province de Tiznit, sans compter plusieurs centres et dispensaires ruraux dans la province de Taroudant.

Par ailleurs, deux espaces de santé pour les jeunes, situés à Talborjt et Taddart à Agadir, ont été conçus pour améliorer l’accès aux soins des 10-24 ans, avec des services médicaux et infirmiers couvrant diverses spécialités, parmi lesquelles l’ophtalmologie, la psychiatrie, la chirurgie dentaire et la dermatologie. Le Chef du gouvernement a également inauguré un centre de rééducation et de réhabilitation, l’un des plus grands du pays, offrant des équipements modernes pour répondre aux besoins de rééducation des sportifs et des personnes en situation de handicap, contribuant ainsi à leur qualité de vie et au développement durable.

Il convient de préciser que M. Akhannouch a rappelé que ces projets s’inscrivent dans la politique gouvernementale de mise à niveau des soins, conformément aux Hautes Directives Royales pour une réforme du système de santé national en soutien à l’État social.