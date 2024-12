Z, une marketplace B2B, réussit à lever 1,05 million de dollars

La startup Z, une marketplace B2B œuvrant pour la transformation de l’écosystème traditionnel de la vente au détail en Afrique, a clôturé avec succès un tour de financement d’amorçage de 1,05 million de dollars.

La finalisation de l’opération d’investissement reste est en attente de l’approbation du Conseil de la Concurrence, indique la startup dans un communiqué.

Lire aussi | IA dans l’immobilier: CDG Invest et MNF Ventures soutiennent Upfund dans une levée de fonds de 1,3 million d’euros

L’opération a été menée par des sociétés de capital-risque basées au Maroc, à savoir MNF Ventures (via son fonds MNF II), Witamax (via ses fonds II et III), Cash Plus Ventures et Kalys Ventures.

«Ce tour de financement booste la mission de Z de moderniser le secteur traditionnel de la vente au détail au Maroc», précis le communiqué.

Lire aussi | Une deuxième levée de fonds en vue pour le groupe CIM Santé

Z s’emploie à remodeler le paysage de la vente au détail en intégrant la technologie et l’innovation dans toute la chaîne de valeur. Sa plateforme évolutive permet aux détaillants et aux marques traditionnels d’avoir un accès direct aux consommateurs.

Ce procédé est à même de relancer la compétitivité du commerce traditionnel (hanouts), qui représente 85 % du marché des biens de grande consommation.