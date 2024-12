Marché du divertissement. Le Maroc une destination à fort potentiel

Le Maroc, avec sa riche culture et son dynamisme croissant, s’affirme comme une terre de promesse pour le secteur du divertissement. L’essor de plateformes innovantes, comme Fever, qui introduit le spectacle Candlelight, témoigne de l’engouement des consommateurs pour des expériences inédites.

Le Maroc connaît une transformation rapide de son paysage de divertissement, attirant l’attention des investisseurs et des entrepreneurs. Ce secteur, longtemps considéré comme secondaire, est désormais perçu comme un domaine stratégique à fort potentiel, attirant une clientèle avide de découvertes et d’expériences nouvelles.

L’arrivée de la plateforme Fever (valorisée à près de 2 Milliards de dollars) célèbre pour sa série de concerts Candlelight, au Maroc, marque un tournant significatif. Ces spectacles uniques, où la musique classique se mêle à une ambiance intimiste illuminée par des bougies, répondent à une demande croissante pour des événements culturels innovants et immersifs.

Rachid Laurent Elameri, Directeur Général Moyen-Orient de Fever explique à cet effet, que « le Maroc possède une offre culturelle exceptionnelle. D’un point de vue extérieur, c’est un pays qui, par sa position géographique et son importance historique, établit un lien crucial entre le continent africain, l’Europe et le reste du monde. Le pays a accueilli des festivals renommés comme le Festival International du Film de Marrakech et Mawazine, tout en ayant une scène artistique et musicale locale florissante. En plus de la diversité de ses paysages – du Sahara aux villes animées comme Casablanca et Tanger – le Maroc est indéniablement une destination avec un potentiel infini pour des expériences culturelles et de divertissement ».

En effet, les Marocains, en particulier les jeunes, recherchent des moyens de se divertir en dehors des cadres traditionnels. Cette tendance se manifeste par une forte affluence dans les concerts, festivals et spectacles qui émergent dans les grandes villes comme Casablanca, Marrakech et Rabat. De plus, l’essor des réseaux sociaux et des plateformes numériques favorise la diffusion de ces événements, permettant un accès facilité à une offre variée et attractive.

Dans ce contexte, le marché du divertissement se diversifie rapidement. Des concepts variés, allant des festivals de musique aux performances artistiques, en passant par des expériences culinaires thématiques, voient le jour. L’innovation et la créativité sont devenues des moteurs essentiels de ce secteur en pleine expansion et porteur d’opportunités.

Toujours selon Rachid Laurent Elameri, «les opportunités de ce secteur sont immenses. Le public marocain recherche de plus en plus des options de divertissement accessibles et de qualité. Cet intérêt croissant pour des expériences uniques crée un environnement idéal pour Fever. Qu’il s’agisse d’expositions immersives, d’événements sportifs ou de concerts sur mesure, nous voyons une opportunité de connecter des concepts globaux avec le public marocain, ainsi que de collaborer avec des créateurs locaux. Par ailleurs, nous souhaitons exploiter l’infrastructure numérique croissante du Maroc pour renforcer l’engagement et faciliter la gestion des événements. Investir dans la croissance des événements live est essentiel pour attirer des visiteurs internationaux et renforcer le lien avec une population locale en pleine expansion ».

Rappelons, que le succès international de Fever repose sur un modèle et un produit unique, qui ont transformé la manière dont les gens découvrent, partagent et profitent des événements live depuis une décennie. «Au cœur de ce succès, se trouve notre technologie propriétaire, qui crée un écosystème centré sur le public, assurant une connexion fluide entre ce que les gens veulent vivre et les créateurs de ces expériences.

Les données jouent un rôle fondamental dans cet écosystème, nous permettant de stimuler une nouvelle demande et de donner aux créateurs d’expériences, aux lieux et aux promoteurs les moyens de commercialiser leurs contenus de manière plus efficace. Cet accent sur la technologie nous a permis de croître rapidement à l’échelle mondiale », souligne le Directeur Général Moyen-Orient de Fever.

«Nous sommes impatients d’introduire des expériences mondialement reconnues au Maroc. Fever a accès à des événements et partenaires internationaux majeurs que nous pourrons faire découvrir au Maroc pour lancer des expériences à grande échelle et à fort impact. Grâce à notre technologie, nous pouvons également soutenir les organisateurs locaux, collaborer avec des créateurs dans les domaines du sport, de la musique et du divertissement, et toucher de nouveaux publics pour stimuler la croissance», précise ce dernier.

De plus, nous assistons à une réelle volonté de reconnaître l’importance de cette industrie, mettant en place des initiatives pour soutenir le développement d’un environnement favorable à l’investissement dans le divertissement. Cela inclut l’amélioration des infrastructures, mais aussi la facilitation des autorisations d’événements culturels.

Le Maroc est à l’aube d’une véritable révolution du divertissement. L’arrivée de plateformes comme Fever et leur offre unique, combinée à une population avide de nouveauté, augurent d’une dynamique excitante pour les acteurs du secteur. Ce marché est promis à un essor remarquable, transformant progressivement le pays en un hub de divertissement incontournable.

3 questions à Rachid Laurent Elameri // Directeur Général Moyen-Orient, Fever



Challenge :Pourquoi avez-vous choisi le Maroc comme nouvelle destination pour l’expansion de Fever ?

Rachid Laurent Elameri : Le Maroc se positionne clairement comme un hub pour les grandes attractions touristiques, notamment des événements sportifs tels que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde FIFA 2030. Des initiatives comme «Digital Morocco 2030» soutiennent cette dynamique vers l’innovation et la digitalisation, une approche qui s’aligne parfaitement avec le modèle économique de Fever, leader mondial de la tech dans le domaine des événements live. Nous voyons un potentiel majeur à collaborer avec l’écosystème créatif marocain, les institutions culturelles et sportives locales, et à donner vie à des expériences de classe mondiale, contribuant ainsi à renforcer l’économie de l’expérience dans le pays.



Challenge :Quels sont vos projets futurs pour Fever non seulement au Maroc, mais aussi à l’international ?

R.L.E. : Au Maroc, nous sommes déterminés à diversifier les offres créatives et culturelles. Notre plan est d’introduire une variété d’événements répondant à des intérêts variés : du sport à la musique, en passant par des expériences familiales. Nous souhaitons également élargir la portée des expériences mondialement reconnues, comme les Concerts Candlelight, dans plusieurs villes, et collaborer avec des partenaires internationaux pour enrichir encore davantage l’offre du secteur du divertissement live.

À l’international, Fever reste concentré sur la croissance de l’économie créative en stimulant la demande pour les événements live, en autonomisant les industries créatives et en générant un impact économique tangible grâce au secteur expérientiel. Il s’agit avant tout, de connecter les gens à des expériences inoubliables et de soutenir les individus et industries qui les rendent possibles.



Challenge :Envisagez-vous des collaborations avec des créateurs d’événements locaux pour enrichir votre offre au Maroc ?

R.L.E. : Absolument. Collaborer avec et équiper les créateurs d’événements locaux est au cœur de l’approche de Fever. Le Maroc regorge de talents, et nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec des artistes locaux, des marques, des organisateurs d’événements et des institutions culturelles pour co-créer et élargir des expériences qui captivent les publics locaux et internationaux. Ces collaborations garantissent que nos offres sont non seulement authentiques, mais qu’elles contribuent également à l’économie locale et à l’écosystème créatif.