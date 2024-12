Abdelhak Khadraoui, nouveau Directeur général de Global Chinese Motors

Filiale du groupe Bugshan Automotive, Global Chinese Motors a annoncé la nomination de Abdelhak Khadraoui en tant que nouveau Directeur général de l’entreprise. Ce changement de direction intervient après une période de succès marquée par le lancement de la marque sous la direction de M. Khadraoui en février 2022, où il a joué un rôle clé en tant que Directeur de marque.

Avec son expertise acquise au cours de son expérience dans l’industrie automobile, M. Khadraoui a été responsable du lancement stratégique de la marque, contribuant à la solidification de son image et à son entrée réussie sur le marché. Aujourd’hui, il prend les rênes de Global Chinese Motors pour renforcer la position de l’entreprise à l’échelle nationale.

Lire aussi | Saad Bezzate prend les rênes de Global Engines

Dans ses nouvelles fonctions, M. Khadraoui aura pour mission de poursuivre l’innovation, d’optimiser les processus opérationnels et de renforcer les partenariats internationaux. Il mettra en œuvre une vision ambitieuse pour amener l’entreprise à de nouveaux sommets de croissance et de compétitivité. À noter que le groupe Bugshan Automotive a exprimé sa pleine confiance en la capacité de M. Khadraoui à guider Global Chinese Motors vers une nouvelle phase de développement et de succès.