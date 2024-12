Commerce mondial : La Chine veut conquérir la Méditerranée par la grande porte du Royaume

Le 21 novembre, Xi Jinping a effectué une escale technique à Casablanca lors de son retour de sa tournée en Amérique du Sud. Cette visite non programmée a bénéficié d’un accueil prestigieux, reflétant l’intérêt stratégique croissant de la Chine pour le Maroc.

Le Royaume jouit d’une une position géographique stratégique reliant trois continents : l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Afrique. Cette position en fait une passerelle commerciale essentielle pour la Chine, surtout dans le contexte de son Initiative « Belt & Road ». En contrôlant des points névralgiques comme le détroit de Gibraltar, Pékin vise à maîtriser les flux commerciaux mondiaux, notamment dans la Méditerranée occidentale.

Une ambition chinoise coordonnée

La Chine collabore étroitement avec l’Iran et l’Algérie pour étendre son influence dans la région. La menace de fermeture de la Méditerranée, émise en 2022 par un général iranien, illustre l’importance stratégique de cette zone. La fermeture de l’extrémité orientale par les Houthis dans la mer Rouge met en lumière les efforts conjoints irano-chinois pour contrôler les voies maritimes.

A court terme, la Chine se concentre sur des investissements stratégiques au Maroc. Le royaume est le seul pays africain avec un accord de libre-échange avec les États-Unis, en vigueur depuis 2006. De plus, le Maroc fait partie de l’Accord de libre-échange continental africain (ZLECAF). Ces atouts attirent les entreprises chinoises, notamment dans les secteurs des batteries électriques et de l’automobile. En 2024, cinq sociétés chinoises ont annoncé des investissements totalisant plus de 4 milliards de dollars pour construire des usines au Maroc.

Le rôle de Dakhla

La ville de Dakhla, située au sud du détroit de Gibraltar, illustre l’interconnexion entre la géopolitique et le commerce. La région contestée du Sahara occidental, où le Maroc et l’Algérie s’opposent, revêt une importance stratégique pour les grandes puissances. La Chine voit Dakhla comme un levier pour sécuriser ses routes commerciales, tandis que les États-Unis pourraient y renforcer leur présence pour contrer l’influence chinoise.

Alors que la Chine tente d’exporter sa production pour relancer son économie, les résistances s’intensifient. Les États-Unis et l’Union européenne imposent des restrictions commerciales pour limiter un nouvel afflux massif de produits chinois. Dans ce contexte, le Maroc devient un pivot dans la stratégie de Pékin, mais aussi un terrain de compétition pour Washington. Grâce à sa position unique et à ses accords commerciaux, le Maroc joue un rôle central dans les ambitions globales de la Chine. Cependant, ce positionnement stratégique attire également l’attention des grandes puissances, ce qui pourrait façonner l’équilibre géopolitique mondial dans les années à venir.