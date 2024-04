OCP crée une nouvelle filiale dédiée au développement du football

L’OCP démarre son opération dans le développement du football à travers sa nouvelle filiale: OCP Sport Développement.

Selon des informations parues chez nos confrères de Medias24, cette nouvelle filiale sera dirigée par Ismail Lyoubi et présidée par Abdelaziz Elmallah. OCP Sport Development a pour mission de contribuer à la mise en œuvre des Orientations Royales dans le domaine sportif, en vue de renforcer la gouvernance, de fournir une formation de qualité et d’établir une infrastructure sportive de haut niveau.

Ainsi, elle vise à créer un nouveau modèle de développement du football en favorisant une dynamique efficace entre les centres de formation et les clubs professionnels. Les actions de cette nouvelle entité seront réalisées sous la supervision de la Fédération Royale Marocaine de Football, notamment dans les villes voisines des sites industriels et miniers du groupe, à savoir Khouribga, El Jadida et Safi.

Dotée d’une enveloppe budgétaire de 370 MDH, elle se donne pour mission l’amélioration des critères de qualité des centres de formation ainsi que ceux de la détection des talents, le développement d’un parcours académique d’excellence en partenariat avec l’UM6P et la mise en place d’une formation qualifiant les athlètes à la professionnalisation ainsi que le développement de ponts et de partenariats avec des institutions sportives internationales spécialisées.