On connaît les adversaires du Raja et de l’AS FAR en Ligue des champions

Les représentants marocains en Ligue des Champions de la CAF, le Raja de Casablanca et l’AS FAR, connaissent désormais leurs premiers adversaires pour le tour préliminaire de la compétition.

Le Raja de Casablanca, champion du Maroc en titre, affrontera les Nigériens de l’Association sportive de la Garde nationale (ASGNN) lors du premier tour préliminaire. En cas de qualification, le club casablancais se mesurera au vainqueur du match entre Victoria United TD du Cameroun et le FC Samartex du Ghana.

De son côté, l’AS FAR, vice-championne du Maroc, sera opposée au Remo Star FC du Nigeria. Si le club de Rabat parvient à passer ce premier tour, il affrontera le gagnant du duel entre une des équipes libyennes encore en lice et El Merreikh du Soudan, les résultats du championnat libyen n’étant pas encore définitifs.

Les matchs aller du premier tour sont programmés entre le 16 et le 18 août, avec les rencontres retour prévues entre le 23 et le 25 août. Le second tour verra ses matchs aller se dérouler entre les 13 et 15 septembre, et les matchs retour entre les 20 et 22 septembre.