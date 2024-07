USA : Trump évacué d’urgence après des détonations lors d’un meeting de campagne

Donald Trump a été évacué d’urgence par des agents des services secrets lors d’un meeting de campagne tenu dans une ville de l’Etat de Pennsylvanie (Nord-Est), après que des détonations ont été entendues, rapportent des médias.



Le candidat républicain à la présidentielle américaine de novembre prochain s’est jeté par terre et a été immédiatement encerclé par des agents, qui l’ont ensuite escorté jusqu’à un cortège de voitures, indique le New York Times. Il a levé le poing en signe de défi vers la foule lors de son évacuation. Aussi, du sang était visible sur l’oreille droite de l’ancien locataire de la Maison Blanche. Lorsque les détonations ont commencé à 18h13, M. Trump a semblé attraper son oreille droite, qui semblait saigner alors qu’il quittait la scène. « On a vu beaucoup de gens se jeter à terre, l’air confus. J’ai entendu les coups de feu, ça sonnait comme quelque chose entre des pétards et un pistolet de petit calibre », a déclaré un témoin de la scène. Et selon les dires d’un procureur local, il y a tout lieu de penser que le tireur présumé et au moins un participant ont été tués.

Toujours est-il que « Donald Trump est en sécurité », a annoncé peu après un porte-parole du « Secret Service », chargé de la sécurité des présidents et ex-présidents. Il semblerait qu’il soit en bonne santé et a été examiné dans une structure médicale sur place, selon son équipe de campagne. A noter qu’il s’agissait du dernier meeting de M. Trump avant la convention républicaine où il doit être officiellement investi candidat du Parti républicain face au Président démocrate sortant Joe Biden à l’élection présidentielle de novembre prochain.

Donald Trump, qui venait de commencer son discours, a aussitôt été mis au sol par les agents du Secret service. Au bout de quelques instants, il s’est relevé, entouré par les agents qui l’ont escorté de l’estrade jusqu’à sa voiture. Il a levé le poing en l’air, en signe de défi, sous les acclamations de ses partisans. Toujours est-il que le Président Biden a été informé de la situation selon la Maison Blanche.