Dernière ligne droite pour le lancement des marques chinoises OMODA et JAECOO au Maroc

Les préparatifs relatifs aux lancements d’OMODA et de JAECOO dans le Royaume vont bon train. L’importateur des deux marques automobiles chinoises, à savoir CFAO Mobility au Maroc, entend les commercialiser en septembre prochain.

Après avoir annoncé le 20 mars dernier la signature d’un partenariat de distribution avec le géant automobile chinois Chery International, propriétaire d’OMODAet de JAECOO,CFAO Mobility au Maroc est en train d’apporter la touche finale s’agissant des travaux d’aménagement de son nouveau showroom dédié à ses deux nouvelles marques, et situé sur la Corniche à Casablanca. Le premier modèle à ouvrir le bal de la commercialisation sera le JAECOO 7, un SUV premiumdisponible en deux et en quatre roues motrices et animé par un 1,6 litre essence délivrant 194 chevaux. Faut-il souligner que l’engin se dote d’une coque en acier à haute résistance et hérite de 10 airbags.

Aussi, les versions hybrides Plug-in et 100% électriques seront, quant à elles, prévues au programme. Parallèlement, l’OMODA 5 est, lui aussi, attendu dans le Royaume. Toujours est-il que JAECOO, outre le Maroc, est en train de tisser sa toile à l’international. La marque vient fraîchement d’effectuer une apparition remarquée dans le cadre du prestigieux et iconique festival de la vitesse de Goodwood en Angleterre qui se déroule actuellement du 11 au 14 juillet, avec ce même JAECOO 7. Ce dernier a fait le show aux côtés des modèles de sa marque sœur, à savoir OMODA, sur un stand dédié à cet effet.