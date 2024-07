Leila Mezian, épouse de Othman Benjelloun, est décédée

C’est avec affliction et grande émotion que nous avons appris le décès de Leila Mezian, épouse de Othman Benjelloun et Présidente de la Fondation BMCE Bank, ce samedi 13 juillet 2024.

Chirurgienne ophtalmologue, l’épouse du Président du groupe Bank Of Africa a officié en tant que médecin pendant plus de 25 ans dans les hôpitaux marocains et dans sa clinique. Rappelons qu’elle a été décorée en 2016 par S.M. le Roi Mohammed VI du Wissam Al Arch de classe Officier. En tant que Présidente de la Fondation BMCE Bank pour l’Éducation et l’Environnement, elle a joué un rôle fondamental dans l’amélioration de l’accès à l’éducation notamment dans les zones rurales du Royaume, tout en mettant l’accent sur la protection de l’environnement.

Sous sa direction, la Fondation a non seulement construit et équipé de nombreuses écoles à travers le pays, mais a aussi introduit des technologies modernes et un programme éducatif diversifié. Aussi sa passion pour la culture l’a amenée à fonder le Musée Dr. Leila Mezian à Casablanca, un espace dédié à l’art moderne et aux œuvres historiques marocaines.

En cette triste et douloureuse circonstance, le Président du Groupe Les Éditions de La Gazette, ainsi que les rédactions de Challenge, VH, MFM Radio et Lalla Fatima, adressent leurs plus sincères condoléances et leur sympathie à M. Othman Benjelloun, à la famille de la défunte et aux proches. « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons’’.