JO 2024: Hakimi, Ben Seghir et Rahimi dans la liste finale de Sektioui [Vidéo]

L’entraineur de la sélection olympique marocaine de football, Tarik Sektioui, a dévoilé, jeudi, la liste finale des 22 joueurs retenus pour prendre part aux Jeux Olympiques (JO) de Paris-2024.



L’annonce de cette liste a eu lieu lors d’une conférence de presse organisée au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora.



Cette liste est marquée par la présence de trois joueurs âgés de plus de 23 ans, à savoir Achraf Hakimi (Paris Saint Germain), Soufiane Rahimi (Al-Aïn) et Mounir El Kajoui (RS Berkane).

Lire aussi | Foot/U23: Sektioui convoque 27 joueurs pour les matchs contre l’Ukraine et le Pays de Galles



Le tournoi olympique de football masculin, qui connaitra la participation de 16 équipes, aura lieu du 24 juillet au 9 août prochain à Paris. l’équipe nationale évoluera dans le groupe B avec l’Argentine, l’Ukraine et l’Irak.



Voici la liste des joueurs retenus:



— Gardiens de but :



Munir El Kajoui (RS Berkane), Rachid Ghanimi (FUS Rabat), Mohamed Reda Asmama (Union Touarga)



— Défenseurs :



Achraf Hakimi (Paris SG/France), Ayman El Wafi (FC Lugano/Suisse), Mehdi Boukamir (Royal Charleroi/Belgique), Akram Nakach (Union Touarga), Zakaria El Ouahidi (K.R.C Genk/Belgique), Adil Tahif (RS Berkane), Haytam Manaout (Union Touarga)



— Milieux de terrain :



Bilal El Khannouss (K.R.C. Genk/Belgique), Benjamin Bouchouari (AS Saint Etienne/France), Yassine Kechta (Le Havre AC/France), Oussama Targhaline (Le Havre AC/France), Oussama El Azzouzi (Bologna FC/Italie), Amir Richardson (Stade de Reims/France), Mehdi El Moubarik (Al-Aïn/Emirats Arabes Unis)



— Attaquants:



Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/Espagne), Ilias Akhomach (Villarreal/Espagne), Soufiane Rahimi (Al-Aïn/Emirats Arabes Unis), Eliesse Ben Seghir (AS Monaco), El Mehdi Maouhoub (Raja Casablanca).