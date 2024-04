A défaut d’un deuxième aéroport, celui de Marrakech-Menara bientôt agrandi

Face aux flux toujours croissants du trafic aérien, un appel d’offres sera bientôt lancé pour l’extension de l’aéroport de Marrakech.

Dimanche dernier, l’aéroport Marrakech-Menara a connu une affluence inédite, révélant au grand jour les limites en termes de capacité de cette infrastructure, comme l’ont montré les images largement diffusées sur internet, montrant d’interminables files d’attente dans le hall d’enregistrement des bagages.

Les premiers éléments dont nous disposons montrent que les autorités ont été prises de court par cette forte affluence. Il faut dire que l’aéroport Marrakech-Menara connaît une croissance inédite du trafic aérien de passagers depuis le début de l’année. Entre le 1er janvier et le 31 mars 2024, cette croissance a atteint 22 % par rapport à la même période de 2023, qui s’est elle-même achevée avec une évolution de 41% par rapport à 2022.

« Cette croissance exceptionnelle met à rude épreuve les installations terminales de cet aéroport qui connaît une grande affluence », admet une source autorisée contactée par Challenge.ma. Celle-ci avance également comme raison de cette saturation l’arrivée massive de plusieurs vols, comme Challenge.ma l’a révélé dans un précédent article, mais aussi les taux de remplissage très élevés des avions. Une autre raison de ces afflux est le succès que connaît la destination Maroc, et plus précisément Marrakech, depuis la fin des restrictions de voyages liées à la Covid-19. « Les prévisions les plus optimistes évoquaient un retour à la période pré-pandémie du trafic aérien au Maroc en 2024, or dès 2022, le trafic aérien commençait à retrouver son rythme de croisière », souligne notre source.

Le projet de deuxième aéroport suspendu pour manque de financement

Pour mieux gérer les arrivées massives de voyageurs, l’ONDA s’apprête à lancer des projets de digitalisation des services et processus aéroportuaires, ainsi que la réalisation d’un projet de réaménagement dit « quick wins », qui est en cours de finalisation et améliorera, espère-t-on, la capacité de cet aéroport.

Notre source précise par ailleurs qu’un « appel d’offres sera lancé incessamment pour la réalisation du projet d’extension de l’aéroport ». Une extension qui devra être finalisée avant la Coupe du monde de football 2030.

Le projet de construction d’un deuxième aéroport à Marrakech, notamment celui évoqué pour la commune de Sidi Zouine, située à une trentaine de kilomètres de la ville ocre, est quant à lui au point mort. La réalisation de cette nouvelle infrastructure est pour le moins au point mort en raison du manque de ressources financières. « Ni les collectivités locales, ni la Wilaya, ni le ministère de l’Équipement n’ont actuellement les moyens de réaliser ce projet », révèle un élu local à Challenge.ma.