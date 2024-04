Augmentation des salaires des enseignants: On connaît la date du premier versement

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé mardi que l’augmentation prévue des salaires des enseignants sera versée pour la première fois à la fin du mois d’avril.

Cette augmentation, d’un montant de 750 dirhams par mois pour la première tranche, sera versée rétroactivement à partir du mois de janvier 2024.

« Cette décision intervient après l’achèvement de toutes les procédures nécessaires, réalisées en coordination entre les départements concernés du Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère de l’Économie et des Finances », souligne un communiqué du ministère.

Rappelons que l’augmentation des salaires des membres du corps enseignant fait partie des mesures convenues dans les accords du 10 et 26 décembre 2023, signés entre le gouvernement et les syndicats enseignants les plus représentatifs.

Ces accords ont entériné une augmentation générale des salaires de tous les enseignants, de tous grades et niveaux, d’un montant mensuel net fixé à 1 500 dirhams. Cette augmentation sera versée en deux versements égaux, le premier en janvier 2024 et le deuxième en janvier 2025.