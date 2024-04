OCP réussit une levée de fonds historique de 2 milliards de dollars sur le marché international

OCP a conclu une levée de fonds sans précédent de 2 milliards de dollars, marquant ainsi la plus grande transaction jamais réalisée par le groupe.

OCP Group vient de clôturer avec succès une opération de levée de fonds sur les marchés obligataires internationaux pour un montant record de 2,0 milliards de dollars américains, marquant ainsi la transaction la plus importante jamais réalisée par le groupe, apprend-on de sources sûres.

Cette émission, sous forme d’Eurobond, se compose de deux tranches de maturités différentes, à savoir 10 et 30 ans, avec des montants respectifs de 1,25 milliard USD et 750 millions USD, assorties de coupons attractifs de 6,75% et 7,50% respectivement.

Cette transaction témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs dans la solidité financière et la vision de croissance durable d’OCP. En effet, cette levée de fonds soutiendra la mise en œuvre de l’ambitieux Programme d’Investissement Vert 2023-2027 de la société, évalué à 13 milliards de dollars.

L’opération a rencontré un vif intérêt de la part des investisseurs internationaux, comme en témoigne le carnet d’ordre impressionnant de 6,2 milliards de dollars, soit plus de 3,1 fois la taille finale de l’opération. Cette forte demande reflète également l’attrait de la signature OCP sur le marché international.

Financer le cycle de développement

Le succès de cette levée de fonds est également souligné par les écarts de rendement historiquement serrés sur les tranches de 10 et 30 ans par rapport aux précédentes transactions similaires. Cela démontre la capacité d’OCP à optimiser ses taux de financement et à consolider son accès aux marchés financiers mondiaux dans des conditions très compétitives.

Les fonds levés contribueront à financer le nouveau cycle de développement d’OCP, axé sur la réalisation d’objectifs ambitieux dans différents domaines. Parmi ces objectifs figurent l’augmentation de la capacité de production d’engrais verts à 20 millions de tonnes par an d’ici 2027, le développement des capacités dans les domaines de l’eau et des énergies renouvelables, ainsi que la recherche de nouvelles opportunités pour diversifier le portefeuille de produits de l’entreprise.

Cette opération confirme ainsi l’accès à des sources de financement diversifiées pour OCP, renforçant sa position en tant qu’émetteur de premier plan sur les marchés obligataires et appuyant sa vision de devenir un acteur national et régional leader dans la gestion de projets liés à l’eau.