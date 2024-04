Le fonds d’investissement Colombus 1 entre dans le capital d’ERISER

La société ERISER, spécialisée le domaine de l’irrigation, accueille le fonds d’investissement Colombus 1 dans son capital.

Ce partenariat vise à consolider l’expertise de ERISER dans la gestion de grands projets hydrauliques et à renforcer sa présence nationale et régionale dans les métiers de l’irrigation et de la gestion de l’eau, souligne un communiqué de l’entreprise.

L’investissement de Colombus 1, géré par Red Med Private Equity, vise à doter ERISER des moyens financiers, industriels et technologiques nécessaires pour renforcer son expertise et sa présence sur le marché. Selon Abdeslam Ababou, président de Red Med Private Equity, cet investissement s’inscrit dans les initiatives nationales visant à gérer les risques liés au stress hydrique.

Le projet de développement comprend également une intégration industrielle de ERISER, lui permettant d’accroître son autonomie et sa capacité à répondre à un plus large éventail de projets hydrauliques. Zouhair Seffar, fondateur et dirigeant de ERISER, souligne que cette intégration industrielle permettra à la société d’internaliser une partie significative de ses achats en équipements et intrants.

Outre les aspects stratégiques et financiers, l’investissement de Colombus 1 vise également à accompagner ERISER dans sa transition vers les meilleurs standards opérationnels et de gouvernance, ainsi que dans l’adoption d’une stratégie ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Mohamed Nasset, Directeur Général de Red Med Private Equity, met en avant cet engagement envers ERISER pour en faire un leader national et régional dans la gestion de projets liés à l’eau, tout en préservant son ADN familial et écoresponsable.