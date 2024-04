Un nouvel investissement touristique à Dakhla

L’athlète et homme d’affaires marocain, Soufiane Hamaini, poursuit ses investissements.

Après avoir lancé avec succès deux complexes hôteliers à Dakhla, l’ex-champion du monde de Kitesurf, s’apprête à inaugurer une nouvelle étape de son établissement le plus ancien à savoir Dakhla Spirit, un des principaux resorts et camps de surf au pied de la fameuse lagune de Dakhla.

L’objectif principal du nouveau programme d’investissement est d’étendre la capacité d’hébergement de Dakhla Spirit qui offre à ses clients, notamment les amoureux des sports de glisse aquatique, des options tentes, abritées du vent et confortablement équipées mais également des bungalows avec au choix trois niveaux de confort (standard, supérieur et vue lagon), pour 1 à 3 personnes, avec salle de bain privée. L’amélioration de l’infrastructure de restauration et d’animation.

Dotée d’une enveloppe de plus de 20 millions de dirhams, la nouvelle extension de Dakhla Spirit vient confirmer tout l’engouement actuel pour la capitale de la Région Dakhla-Oued Eddahab qui a connu au cours des dernières années, plusieurs chantiers touristiques (Waimae Bay, Ocean Vagabond, Senator Babilonia….).

Rappelons, que Soufiane Hamaini est toujours un sportif actif qui suit ses entraînements entre Essaouira, Dakhla et Tarifa en Espagne, et continue à suivre le circuit mondial de kitesurf avec toutes les étapes notamment au Brésil, en France, en Grèce, en Italie et bien entendu à Essaouira au Maroc. Il est un des membres fondateurs de l’Association Marocaine de Kitesurf dont il est également le président actuel.