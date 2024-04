Fortes perturbations attendues à partir de jeudi dans les aéroports français

Une grève des contrôleurs aériens prévue jeudi devrait entraîner des annulations massives de vols en France, alors que les syndicats des aiguilleurs du ciel avaient promis une trêve olympique d’un an en septembre dernier.

Le mouvement s’annonce « très fortement suivi », a prévenu mardi le président de la principale organisation regroupant les entreprises du transport aérien, Pascal de Izaguirre, qui s’attend à un nombre « considérable » d’annulations de vols en pleines vacances scolaires de printemps dans certaines régions du pays.

Sur les deux aéroports parisiens, « on nous a parlé de 75% de vols supprimés à Orly et de 65% à Roissy-Charles de Gaulle. Ça aura un impact énorme », a annoncé le président de la Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers (Fnam).

Outre les annulations, des « très gros retards » sont à prévoir, a indiqué à l’AFP un secrétaire national du Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA, majoritaire) sous couvert d’anonymat.

Tous les syndicats appellent à la grève après l’échec des négociations sur les mesures d’accompagnement d’une refonte du contrôle aérien en France. Ils réclament des mesures à la hauteur.

Le SNCTA a annoncé mardi un nouveau préavis de grève pour les 9, 10 et 11 mai, pour le pont de l’Ascension.

Selon M. de Izaguirre, la France est championne d’Europe des grèves du contrôle aérien, avec un impact financier sur le secteur de 800 millions d’euros pour la période 2018-2022, dont 624 millions pour la France seulement.

En septembre 2023, le SNCTA et l’Unsa ICNA, deuxième syndicat parmi les aiguilleurs du ciel, avaient décrété une trêve olympique, promettant de ne pas faire grève pour des raisons salariales d’ici à la fin des Jeux olympiques et paralympiques.

Les perturbations attendues pourraient également affecter les voyageurs marocains, qui pourraient rencontrer des retards ou des annulations de vols vers et depuis la France.

Challenge (avec AFP)