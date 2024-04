L’appel d’offres pour la mise à niveau de l’aéroport de Marrakech lancé

Comme nous l’avions précédemment annoncé, l’aéroport de Marrakech subira des travaux de mise à niveau. Un appel d’offres en ce sens vient d’être lancé.

Pour faire face à l’afflux de plus en plus croissant de voyageurs, l’aéroport Marrakech Menara, l’un des principaux hubs du Maroc, s’engage dans une phase d’amélioration avec le lancement d’un appel d’offres pour des travaux de mise à niveau de ses infrastructures.

Doté d’une caution fixée à trois pour cent du montant initial du marché, l’appel d’offres précise que le délai global d’exécution du marché est fixé à dix mois à compter de la date de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux, soulignant ainsi l’urgence de cet élargissement pour répondre aux besoins croissants du trafic aérien et touristique dans la région, mais aussi pour que l’infrastructure soit prête pour accueillir la Coupe d’Afrique des nations de football.

La portée des travaux est vaste et couvre divers aspects des infrastructures aéroportuaires. Parmi les principales prestations prévues figurent les travaux de terrassement pour le modelage et le nivellement des bandes, le rabotage et reprofilage de la piste, du taxiway parallèle et des bretelles en BBSG, ainsi que le renforcement de ces mêmes structures en BBME.

De plus, la démolition d’une partie de la chaussée existante pour la réalisation de traverses en buses D 1000 et les travaux de drainage des eaux pluviales sont également inclus.

Source: marchéspublics.gov.ma

Une attention particulière est accordée à la sécurité et à la conformité aux normes environnementales. La réalisation d’un relevé 3D par scanner laser dynamique pour les chaussées aéronautiques avant et après les travaux, ainsi que la réalisation d’essais de l’uni longitudinale et du coefficient de frottement pour la piste après achèvement des travaux, illustrent l’engagement envers des normes élevées de qualité et de sécurité.

La coordination et la communication avec les autorités locales et les organismes de régulation sont également soulignées dans cet appel d’offres. L’implication de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) de la région Marrakech-Safi garantit une planification précise et une exécution efficace des travaux.

En outre, des mesures sont prises pour assurer la gestion environnementale et la protection du site, avec l’établissement de plans de protection de l’environnement et d’hygiène et de sécurité, démontrant ainsi un engagement envers le développement durable et le respect de l’écosystème local.

Notons que l’agrandissement de l’aéroport Marrakech Menara se fera sans-doute aus dépens du projet de construction d’un deuxième aéroport à Marrakech, notamment celui évoqué pour la commune de Sidi Zouine, située à une trentaine de kilomètres de la ville ocre, est quant à lui au point mort.

La réalisation de cette nouvelle infrastructure est pour le moins au point mort en raison du manque de ressources financières. « Ni les collectivités locales, ni la Wilaya, ni le ministère de l’Équipement n’ont actuellement les moyens de réaliser ce projet », nous avait révélé, dans un précédent article, un élu local.