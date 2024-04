Pluie d’accords signés en présence de Mohammed Sadiki et son homologue français

En marge de la 16ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts du Royaume du Maroc, Mohammed Sadiki, et son homologue français, Marc Fesneau, ont scellé un partenariat d’envergure.

La feuille de route signée entre les deux ministères fixe les axes prioritaires de coopération, visant à faire de ces deux secteurs des leviers pour un développement durable mutuellement bénéfique. Elle prévoit une collaboration politique, sectorielle, économique, technique et scientifique, avec pour objectifs communs la sécurité et la souveraineté alimentaires, ainsi que la gestion durable des ressources naturelles.

Par ailleurs, plusieurs conventions ont été signées entre les professionnels des deux pays, témoignant de l’engagement concret des acteurs du secteur. Ces accords cadres de partenariat portent sur divers aspects de l’agriculture et de l’élevage :

Convention entre la FNIS et SEMAE : La Fédération Nationale Interprofessionnelle des Semences et Plants (FNIS) du Maroc et l’interprofession agricole des semences et plants (SEMAE) de France ont conclu un accord-cadre de partenariat visant à soutenir le développement de la filière semences et plants marocaine.

Convention entre la FIAC et Intercéréales France : La Fédération Interprofessionnelle des Activités Céréalières (FIAC) du Maroc et Intercéréales France ont signé un accord pour accompagner le développement de la filière céréalière marocaine, depuis la phase de réflexion jusqu’à la mise en place des projets.

Convention entre MAROC LAIT et INTERBEV : La Fédération interprofessionnelle de la filière lait (MAROC LAIT) et l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes (INTERBEV) de France ont établi un cadre de collaboration pour soutenir le développement de la production laitière au Maroc.

Protocole d’accord entre l’ANOC, ROM Sélection et la Chambre Régionale d’Agriculture d’Auvergne Rhône Alpe : Ce protocole vise à renforcer la coopération professionnelle ovine/caprine entre le Maroc et la région Auvergne-Rhône-Alpes en France.

Protocole d’accord pour la création d’un centre technique régional pour le développement de la production d’oléagineux au Maroc : Ce projet, bénéficiant à la Fédération Interprofessionnelle des Oléagineux (FOLEA), a pour objectif de renforcer les capacités techniques et organisationnelles des acteurs de la filière oléagineuse marocaine.

Enfin, deux accords-cadres de coopération interuniversitaire ont été signés : l’un entre l’Institut National d’Enseignement Supérieur pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (France) et L’Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès (Maroc), et l’autre entre l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II du Maroc et l’Institut national de recherche pour l’agriculture (INRA), l’alimentation et l’environnement de France. Ces accords visent à renforcer la coopération dans les domaines de la recherche et de l’enseignement entre les deux institutions.